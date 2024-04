Bad Wörishofen

06:00 Uhr

"Letzte Hilfe Kurs" in Bad Wörishofen: Sterben gehört zum Leben

Die s Trauerbegleiterinnen Annemarie Schmid (links) und Andrea Gerstner (Mitte) waren der Einladung durch Brigitte Essl (Vorsitzende Stiftung Ambulante Krankenpflege, rechts) gefolgt, um in einem "Letzte Hilfe Kurs" Wissen zu vermitteln.

Plus Einen geliebten Menschen auf seinem letzten Weg zu begleiten will gelernt sein. Ein "Letzter Hilfe Kurs" kann auf diese sensible Aufgabe vorbereiten.

Von Kathrin Elsner

Das nahende Lebensende eines Angehörigen oder Freundes macht viele Menschen hilflos. "Ich merke, dass die Menschen das Thema verdrängen und ein Problem damit haben", ist die Erfahrung von Brigitte Essl. Als Vorsitzende der Stiftung der Ambulante Krankenpflege wurde sie deshalb aktiv und lud Interessierte zu einem professionellen "Letzte Hilfe Kurs" ein.

"Auch bei diesem Thema wird oft gelacht, es ist nicht toternst", sagt die gelernte Krankenschwester Andrea Gerstner und sorgt damit für das erste entspannte Lächeln der Kursteilnehmer. Genau wie Annemarie Schmid ist sie selbstständige Trauerbegleiterin und weiß aus langjähriger Erfahrung, wovon sie spricht. Der Name des ersten Kursmoduls spricht aus, was vielen weh tut: Sterben ist ein Teil des Lebens. "Wenn man es annehmen kann, dass der Mensch geht, kann man den Menschen gut begleiten", betont Andrea Gerstner. Wichtig sei in der Sterbebegleitung, immer auf sein Bauchgefühl zu hören und zu wissen, dass man nichts falsch machen könne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen