Mode aus Recycling-Stoffen, made in Germany

Ein junges Unternehmen aus Kirchdorf bei Bad Wörishofen produziert in Deutschlands nachhaltige Bekleidung. Das birgt Herausforderungen.

Recycling ist das Zauberwort für Nachhaltigkeit – das gilt auch für die Modebranche, finden Carina Preschl und ihr Geschäftspartner Sebastian Dittrich. Gesagt, getan. In Kirchdorf entwerfen sie jetzt Kleidung aus recycelten Materialien, produziert wird die Kollektion in Deutschland.

Preschl und Dittrich haben die Marke „ever & anon“ ins Leben gerufen. Das steht für „immer wieder“, denn auch Reste können so immer wieder für Neues genutzt werden. Carina Preschl hat eine klassische Ausbildung zur Herrenschneiderin absolviert. Anschließend besuchte sie eine Modeschule und schloss diese als staatliche geprüfte Entwurfsdirektrice und Bekleidungsdesignerin ab. Berufserfahrung sammelte sie in namhaften Unternehmen. Sebastian Dittrich kam erst über Umwege in die Modebranche. Im Vertrieb und Marketing verfeinerte er seine Kenntnisse.

Auch bei der Verpackung gilt Nachhaltigkeit für die Unternehmer aus Kirchdorf

Ihr Ziel ist es, die Kunden nie im Unklaren darüber zu lassen, woraus und wo ihre Produkte hergestellt werden. Die meisten Stoffe würden in Italien gefertigt, berichten sie. Die Kleidung wird nicht in Kunststoffverpackungen verschickt. Die Kunden wissen, dass das Kleidungsstück deshalb beim Eintreffen schon mal etwas zerknittert sein kann. Ein wenig aufbügeln und schon sei alles wieder in Ordnung, versichert Sebastian Dittrich. Die Kollektion wird in Deutschland gefertigt. Auch das spare Rohstoffe und Ressourcen. Dass es am Ende nicht perfekt sein kann, sagen Carina Preschl und Sebastian Dittrich auch. „Hinsichtlich des Recyclinganteils müssen auch wir schon mal Kompromisse eingehen, um eine einwandfreie Qualität zu liefern“, berichten sie. „Wir sind gewillt, jeden Tag und mit jeder Kollektion nachhaltiger zu werden. Das ist unsere Mission.“ Zur Verdeutlichung: Eine Bluse der Kollektion besteht zum Beispiel aus 74 Prozent Baumwolle, davon sind 26 Prozent recyceltes Material. Dazu kommen 26 Prozent recycelter Polyester. Auch alles andere an der Bluse und anderen Kleidungsstücken wie Knöpfe, Nähgarn oder Reißverschlüsse seien aus recyceltem Material.

Die Mode aus Deutschland hat ihren Preis, zum Beispiel 150 Euro für eine Bluse

Dass die Bluse 150 Euro kostet, das sei zwar nicht preiswert, dafür aber einzigartig. Preschl und Dittrich entwerfen alle Kleidungsstücke selbst. „Made in Germany“ kennzeichnet die Ware. Kurze Wege gelten auch hier. Einzelne Modelle werden auch in Kooperation mit der Schneiderei der Justizvollzugsanstalt Aichach gefertigt. Am Wochenende stellen sich Preschl und Dittrich der Öffentlichkeit vor. Sie sind beim Markt zum 10-jährigen Bestehen der Bio-Oase in Bad Wörishofen dabei, am Samstag, 21. Mai, von 10 bis 16 Uhr.

