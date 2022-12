Neuer Optimismus beim FCW

Plus Mit einer Gruppe „junger Wilder“ kehrt nicht nur der sportliche Erfolg beim FC Bad Wörishofen zurück. Auch die Fankultur blüht auf.

Eine Gruppe „junger Wilder“ aus mehr als einen Dutzend fast ausschließlich Eigengewächsen des FCW sorgt derzeit dafür, dass der FC Bad Wörishofen sich nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch im Vereinsleben deutlich im Aufwind befindet. Das wurde bei der Jahresversammlung deutlich, bei der auch die Vorstandswahl anstand.