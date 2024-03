Ostern in Bad Wörishofen mit Osterbrunnen, Fotowettbewerb und Codeknacken

Bad Wörishofen blüht zu Ostern auf. Dazu tragen nicht nur die farbenfrohen Osterbrunnen bei. Auf Gäste und Einheimische wartet ein buntes Programm.

Ab Palmsonntag bereitet sich Bad Wörishofen farbenprächtig geschmückt auf Ostern vor. Vor allem die Osterbrunnen stehen bald wieder im Mittelpunkt. Doch damit ist es längst nicht getan.

Im Kurhaus Bad Wörishofen findet von Samstag, 23. März, bis Sonntag, 24. März, der 15. Internationale Ostereiermarkt statt. Von 10 bis 18 Uhr werden hier Kunstwerke zum Thema „Osterfest“ präsentiert – unter anderem: Tonarbeiten, Glasbläserei, Aquarellmalerei und gefräste, bemalte oder bestickte Eier. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

136 Bilder So schön war das Osterbrunnenfest in Bad Wörishofen Foto: Maria Schmid

Ab Sonntag, 24. März, zieren außerdem liebevoll von Bad Wörishofer Bürgerinnen und Bürgern geschmückte Brunnen die Kneippstadt. Woher dieser Brauch des Schmückens kommt, wie aufwendig die Vorbereitungszeit ist und auch wie viele Eier und Blumen für die Dekoration benötigt werden, erfahren interessierte Gäste am Samstag, 30. März, sowie 6. April bei einer eineinhalbstündigen Führung. Spoiler: Der Brauch stammt ursprünglich aus der Fränkischen Schweiz. Treffpunkt für die Führungen zu den Osterbrunnen ist um 14 Uhr am Steinbrunnen beim Kurhaus. Mit Gästekarte und Bad Wörishofer Fan-Card ist die Teilnahme kostenlos.

Konzerte und ein Hingucker auf dem Denkmalplatz für die Osterzeit

Im Kurhaus Bad Wörishofen gibt es einen kostenlosen Flyer mit einer Übersicht und Details. So können die Osterbrunnen bis zum 21. April auch im Alleingang besucht werden.

Am Sonntag, 24. März, um 14 Uhr beginnt dann das Osterbrunnenfest am Luitpold-Leusser-Brunnen vor dem Kurhaus. Abwechselnd spielen dann der Musikverein Stockheim und die Stadtkapelle Bad Wörishofen an einigen geschmückten Osterbrunnen in der Innenstadt ein jeweils 20-minütiges Standkonzert. Außerdem öffnen die teilnehmenden Einzelhändler an diesem verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen.

Lesen Sie dazu auch

Mit "#EiCatcherBW" zum Erfolg beim Bad Wörishofer Oster-Fotowettbewerb

Auch die Innenstadt putzt sich heraus. Neben den reich bepflanzten Blumenbeeten schmücken den Denkmalplatz drei Riesen-Ostereier - ein Farbklecks in der Innenstadt. "Damit wird nicht nur der Denkmalplatz über Ostern verschönert, sondern auch das Einkaufserlebnis in der Innenstadt", teilt der Kur- und Tourismusbetrieb mit. Hierzu gibt einen Foto-Wettbewerb der Stadt, bei dem es auch Preise zu gewinnen gibt. Wer mitmachen will, postet öffentlich ein Foto mit dem Hashtag #EiCatcherBW in den sozialen Netzwerken. Die besten Fotos nehmen an einer Online-Abstimmung teil. Der Wettbewerb beginnt am 23. März.

Wer Rätsel mag, ist beim Wettbewerb für Codeknacker richtig

Auch in diesem Jahr findet vom Kur- und Tourismusbetrieb organisiert wieder eine „Osterrunde“ statt. Diesmal entlang der Naturerlebnisroute. "Diese malerische Reise durch die Natur verspricht nicht nur frühlingshafte Entdeckungen, sondern auch eine aufregende Schatzsuche", teilt der Kur- und Tourismusbetrieb mit. An verschiedenen Stationen entlang der Route sind Zahlen versteckt, die darauf warten, von aufmerksamen Entdeckern gefunden zu werden. Das Highlight befindet sich dann im Kurhaus, wo mithilfe des gefundenen Codes ein Schloss geknackt wird. Wer alle Zahlen sammelt, erhält eine Osterüberraschung vom Kur- und Tourismusbetrieb. (mz)