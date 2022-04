Post in Bad Wörishofen neu aufgestellt

Beytullah Can und Süleyman Gümüs übernehmen die Postagentur in Bad Wörishofen. Es war ein Start mit Hindernissen.

Nach dem Pächterwechsel zum Jahreswechsel und einem kurzen Intermezzo bis zum 1. März wurde nun die Postagentur in der Kneippstädter St.-Anna-Straße wieder ganz neu aufgestellt. Zwischenzeitlich war die Post nur noch an Vormittagen geöffnet, was zu Beschwerden geführt hatte.

Jetzt sind Beytullah Can und Süleyman Gümüs für die Postagentur in Bad Wörishofen veranwortlich. Sie sind schon länger bei der Post tätig und betreuen auch noch andere Zweigstellen.

Vor Ort sollen drei Angestellte tätig sein, und einmal in der Woche wollen auch die Chefs vor Ort sein, und hier Kundinnen und Kunden bedienen. Nach dem etwas schwierigen Start für die Beiden durch das kurzzeitige Zwischenspiel eines anderen Pächters, bemühten sie sich darum, neben dem verbesserten optischen Ambiente auch das Angebot im Shop zu erweitern, etwa um Schreibwaren oder kleinere Lederwaren. Brillen. Postüblichen Utensilien sind auch weiterhin im Angebot. Paketannahme und Paketausgabe, sowie Schließfächer gehören ebenfalls dazu. Wünschen würde sich das Leitungsduo noch eine Lottoannahme, doch müsste dazu eine Lizenz für Bad Wörishofen frei werden.

Das Bankgeschäft der Postbank hat inzwischen die Deutsche Bank übernommen

Das Bankgeschäft der Postbank hat zwar inzwischen die Deutsche Bank übernommen, doch es gibt noch ein Service-Terminal, bei dem Überweisungen, Daueraufträge getätigt werden und Kontoauszüge ausgedruckt werden können. Weiterhin ist geplant, mit dem Unternehmen Western Union eine eigene Kooperation einzugehen, für Geldtransfers im Inland oder ins Ausland, wie Can und Gümüs erläutern. Geöffnet ist die Niederlassung in der St.-Anna-Straße mittlerweile auch wieder ganztags.

Dass sich Postkunden in Bad Wörishofen öfter umorientieren müssen, sind diese gewohnt.

Die Filiale hatte in den letzten zwölf Jahren gleich mehrmals den Standort gewechselt. Nachdem die Post ihre langjährige Heimstatt in der Ganghofer Straße aufgegeben hatte, wurde zunächst ein Stützpunkt im Rathaus eingerichtet. Danach folgte für fünf Jahre der Umzug ins Bahnhofsgebäude, ehe es vor drei Jahren in die St.-Anna-Straße unweit der Grund- und Mittelschule ging. Selten gingen diese Umzüge, vor allem wegen der erforderlichen Parkplätze, geräuschlos über die Bühne. Ältere Wörishoferinnen und Wörishofer erinnern sich wohl auch noch an das stattliche Postgebäude am heutigen Luitpold-Leusser-Platz. Ein weiterer Standort, den es nicht mehr gibt. Mitgemacht hat die letzten Umzüge die Leiterin der Filiale, Irina Lünendonk mit dem jeweiligen Personal. Doch zum Ende des Jahres orientiert sich diese beruflich anders, nachdem sie 15 Jahre die Postfiliale als Agentur betrieben hat.

