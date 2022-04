Statt Messen: Häwa Bad Wörishofen geht mit einem Truck auf Europatournee

Von Bad Wörishofen aus schickt der Schaltschrankspezialist Häwa einen Truck auf die Reise. Der Inhalt hat es in sich.

Wenn am heutigen Montag der neue Showtruck der Häwa GmbH von Bad Wörishofen aus startet, liegen rund 21.000 Kilometer vor ihm. Der 35 Quadratmeter große rollende Ausstellungsraum tingelt bis November quer durch Europa.

„Neben der Tour in Deutschland stehen Stationen in Österreich, der Schweiz, in Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Schweden, Irland und Großbritannien auf dem Programm“, erklärt Marketingleiterin Kathrin Lay. Für einen Zwischenstopp wird der Showtruck im September bei der Hausmesse von Häwa zurückerwartet.

Häwa gibt mittlerweile 450 Menschen Arbeit

Nach den Erfolgen in den beiden vergangenen Jahren habe sich der führende Schaltschrank-Spezialist entschieden, auf eine eigene Roadshow zu setzen. Statt auf kostenintensiven und zeitaufwendigen Messen im In- und Ausland präsentiert sich Häwa direkt bei interessierten Kunden. „Damit wecken wir nicht nur das Interesse der Entscheider, sondern auch derjenigen, die mit unseren Lösungen tagtäglich arbeiten“, so Lay.

Neben einem höhenverstellbaren ergonomischen Handarbeitsplatz besteht der mobile Showroom auch aus Sonderlösungen beispielsweise für den Schienenverkehr, schwenkbaren Schaltschränke und energiesparenden Wärmetauschern. Im Fokus befindet sich jedoch das patentierte von allen Seiten zugängliche Maschinengestell X-frame. Ob Roboteranwendungen, Cobot-Arbeitsplätze, Schweißanlagen mit Laserschutz oder Reinraumzellen in der Pharmazie und Lebensmittelindustrie, die insgesamt 450 Beschäftigten an den Standorten in Bad Wörishofen und Wain bei Illertissen konzipieren, konstruieren und produzieren individuell nach den Wünschen der weltweiten Kunden.

