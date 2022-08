Streetfood in Bad Wörishofen: Essen soll Erlebnis sein

Food Trucks sorgen vor dem Kurhaus von Bad Wörishofen für eine Schlemmermeile. Dazu gibt es Musik von mehreren Bands und am Samstag einen Familientag.

Der Wörishofer Musik-Pavillon beim Kurhaus ist aktuell äußerst leicht zu finden: Immer der Musik nach. Nach einem Jahr Pause kamen die Food Trucks aus Bayern und Baden-Württemberg in den Kurort zurück. Einmal im Jahr findet der Markt statt, traditionell immer am ersten August-Wochenende.

Der Street Food Trend kommt ursprünglich aus Asien, eroberte aber in den letzten Jahren die Straßen überall auf der Welt. „Die verschiedenen Gerichte sind Spezialitäten aus vielen Ländern der Welt und machen solche Märkte besonders“, erklärt Patrik Schmidt von der Kemptener Agentur BoaVista. Diese veranstaltete zusammen mit dem Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen einen zweitägigen Markt mit verschiedenen kulinarischen Spezialitäten auf vier Rädern.

Erst 2023 kamen Street Food Märkte so richtig in Deutschland an und seit 2016 gibt es sie immer wieder im Allgäu – seit fünf Jahren auch einmal jährlich in Bad Wörishofen. Auf Street Food Märkten ist die kulinarische Vielfalt das Wichtigste. In Bad Wörishofen gilt die Regel, dass jeder Food Truck nur ein einziges Gericht anbieten darf. „Die Köche dürfen das Essen dann zwar in verschiedenen Variationen anbieten, aber das Grundrezept muss das Gleiche bleiben“, sagt Schmidt. Durch die Spezialisierung der Köche sei ihr Rezept perfektioniert worden. So entsteht aber auch die Notwendigkeit, von einem Truck zum nächsten zu gehen, weil kein Truck alles anbietet: Für Süßigkeiten muss man zum einen, für eine richtige Mahlzeit zum anderen gehen. „Die Besucher stellen sich also ihr eigenes Menü zusammen“, so Schmidt.

"Mobile Köche aus Leidenschaft" sind in Bad Wörishofen vertreten

Die Geschichten der Food Truck-Besitzer sind alle unterschiedlich: „Ein paar von ihnen haben eine eigene Gastronomie und nehmen mit dem Markt die Chance wahr, ihr Essen unter die Leute zu bringen.“ Andere würden ihre Food Trucks hauptberuflich betreiben und seien „mobile Köche aus Leidenschaft.“ Pascal Holtz kommt mit seinen Kollegen von Esslingen bei Stuttgart zum ersten Mal nach Bad Wörishofen: „Wir haben die Veranstalter privat kennengelernt und wurden zum Markt eingeladen. Davor waren wir aber auch schon in Sonthofen und Kempten unterwegs.“ Er findet die Stadt super und die Stimmung sei toll, im nächsten Jahr wären sie gerne wieder dabei.

BoaVista trommelt vor allem Food Truck Besitzer aus der Gegend zusammen, aber wie im Falle von Pascal Schmidt und seinen Kollegen, die Almpizza verkaufen, kommen sie nicht nur aus dem Allgäu. Im kulinarischen Angebot waren neben den Klassikern Crêpes und Pommes, die man selber gut kennt, auch ausländische Köstlichkeiten wie indische, armenische und ungarische Küche vor Ort, die man wahrscheinlich noch nie probiert hat. Bei der Zubereitung der Gerichte sei auch auf die Qualität der Zutaten geachtet worden, sagt Schmidt, vieles komme aus der Region.

Das sagen Besucherinnen und Besucher zum Streetfood Markt in Bad Wörishofen

Die gesamte Street Food Erfahrung sei für die Menschen etwas Besonders, weil es ungewohnt ist: „Uns wurde von klein auf beigebracht, mit Messer und Gabel zu essen. Food Trucks geben uns das Essen auf die Hand und so ist man viel näher am Erleben Essen dran.“

Ude und Ulrich Kretschmer sind als gebürtige Wörishofer nicht zum ersten Mal beim Street Food Markt dabei, seien aber vom diesjährigen Angebot begeistert. „Die Musik ist echt super und beim Essen gibt es viel mehr Auswahl als in den Jahren zuvor“, so Ulrich. Leyla Cetin kaufte ihren Kindern gerade Waffeln am Stiel und findet, es käme an diesem Ort „mit dieser Stimmung ein entspanntes Urlaubsfeeling“ auf.

Musik im Pavillon von Bad Wörishofen. Vor dem Kurhaus findet der Streetfood Markt statt. Foto: Vanessa Schmidt

Musikalisch begleitet werden die Nachmittage am Freitag und Samstag von Paul Mark Adams mit seiner Soul-Music Band, Adi Hauke, der sowohl Rock, Blues, Balladen als auch Boogies spielt. Dafür stellte er seine eigene Cigar-Box-Gitarre aus Zigarrenkisten her. Aber auch der Musikverein Blonhofen, Andi Hunter mit Südstaaten Country Swing und Dani Suara mit Popcovers stehen auf der Bühne.

Am Samstag ist Familientag. Familien mit Kindern bis zu 12 Jahren können sich das Familienticket an diesem Tag kostenlos am Schankwagen abholen. Hierbei handelt es sich um eine Stempelkarte, mit der insgesamt drei Hauptspeisen, drei Getränke und zwei Desserts jeweils einen Euro günstiger gekauft werden können. Zusätzlich gibt es an diesem Tag ein Kinderprogramm. Der Streetfood Markt ist von 12 bis 23 Uhr geöffnet.

Das Programm am Samstag, 6. August:

12 bis 14 Uhr: 10er Formation des Musikverein Blonhofen

14.30 bis 17 Uhr: Andi Unter ( Südstaaten Country Swing und Gitarrenhits)

Unter ( Country Swing und Gitarrenhits) 18 bis 22 Uhr: Dani Suara (Singer Songwriter Popvocers)