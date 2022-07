Überraschung für Mansfield-Fans in Bad Wörishofen

Plus Mit dem neuen Mansfield-Platz in Bad Wörishofen zu Ehren der Schriftstellerin setzen Stadt und Verschönerungsverein ein Zeichen.

Ein besonderer Tag im Gedenken an eine besondere Schriftstellerin. Die Mansfield Society war gekommen, um gemeinsam mit Bürgermeister Stefan Welzel, Kurdirektorin Cathrin Herd und dem Vorsitzenden des Verschönerungsvereins, Michael Scharpf, den Katherine-Mansfield-Platz einzuweihen. An der ehemaligen Pescatore-Kreuzung erinnert nun eine Gedenktafel daran, warum die Autorin Bad Wörishofen einst ein literarisches Denkmal setzte.