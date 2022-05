Benefizkonzert

14:00 Uhr

Talente helfen in Bad Wörishofen mit Musik

Benefizkonzert für Geflüchtete aus der Ukraine in der Erlöserkirche. Johanna Flür spielte mit dem Kammermusikensemble.

Plus Preisträger musizieren beim Benefizkonzert für die Ukraine-Hilfe in Bad Wörishofen mit Bürgermeister Stefan Welzel als Organist.

Von Maria Schmid

Es herrscht Krieg in der Ukraine. Wie kann den nach Bad Wörishofen Geflüchteten geholfen werden? Der Helferkreis Bad Wörishofen will die Menschen, die nun ohne Heimat sind, hier vor Ort unterstützen. Gemeinsam mit der evangelischen Erlöserkirche Bad Wörishofen und ihrer Pfarrerin Tatjana Schnütgen und Anke Lehnert mit dem Jugend-Kammermusikensemble Gräfelfing gab es ein sehr feines Benefizkonzert zu erleben – bei dem sogar Bad Wörishofens Bürgermeister in die Tasten griff.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .