Bauarbeiten und Lärmschutz: Das beschäftigt die Buchloer

Zur Halbzeit der Wahlperiode lud Buchloes Bürgermeister Robert Pöschl zum Bürgerdialog. Bauarbeiten an Mindelheimer Straße und B12 beschäftigten die Buchloer.

Auf dem Chefsessel im Rathaus sitzt seit drei Jahren Robert Pöschl. Zur Halbzeit seiner Wahlperiode lud der Bürgermeister ins Rathaus ein, um die Stadtpolitik Revue passieren zu lassen. Zudem stellte er sich den Fragen der Bürgerinnen und Bürger.

In der zweiten Halbzeit seiner Amtszeit beschäftigt Pöschl vor allem die Baustelle an der Mindelheimer Straße. Dabei soll auf der Ostseite in Richtung Bahnhof der Lärmschutz verlängert werden, nicht aber auf der Westseite. „Es ist jetzt schon laut“, sagte ein Anwohner. Zudem befürchtet er, der einseitige Lärmschutz könnte widerhallen – „dann wäre es noch lauter“. Der Stadtrat habe sich laut Pöschl schon mit diesem Thema beschäftigt. Die Stadt fordere, den Lärm für die Westseite mit ostseitigem Lärmschutz zu berechnen. „Bisher haben wir nur die Zahlen ohne den Widerhall.“

Tempo 30 in der Mindelheimer Straße in Buchloe?

Des Weiteren war der Bürger besorgt, da der Verkehr in Mindelheimer und Amberger Straße stetig zunehme. „Könnte man hier nicht Tempo 30 einführen?“, fragte der Buchloer. Pöschl gab ihm recht. Der Verkehr in den beiden Straßen nehme zu. Da es sich allerdings um Kreisstraßen handelt, habe die Stadt keine Entscheidungsmacht darüber, wie schnell dort gefahren werden darf. Buchloe habe sich aber einer Initiative angeschlossen, die dieses Entscheidungsrecht bei Straßen innerhalb des Stadtgebiets einfordert. „Wir hoffen, das hat Erfolg“, sagte Pöschl.

Die Frage, ob der Lärmschutz mit dem Ausbau der B12 als Naturwall oder als Wand geplant ist, beschäftigte einen weiteren Gast. „Es wird ein Erdhügel werden, den man wahrscheinlich auch bepflanzen kann“, sagte Pöschl. Das sei flächenmäßig schlechter, als eine Wand zu bauen. „Lärmschutzmäßig soll es aber besser sein.“ Auch der Abriss der B12-Brücke bei Lindenberg wurde von einem Bürger angesprochen: „Die Brücke wurde erst vor kurzem gebaut, warum soll die jetzt schon wieder abgerissen werden?“ Das hängt laut Pöschl mit dem Ausbau der B12 zusammen. Werde die Bundesstraße vierspurig, sei die Brücke zu schmal. „Aber der Bund Naturschutz klagt noch gegen dieses Vorhaben“, sagte Pöschl. Man müsse warten, wie das Gericht entscheidet.

Energieverbrauch der Kläranlage um 21 Prozent gesenkt

Zufrieden zeigte sich Pöschl mit der Sanierung und Erweiterung der Kläranlage. Diese habe nun 43 Prozent mehr Kapazität, der Energieverbrauch sei um 21 Prozent gesenkt worden. Dabei wurden die geplanten Kosten nicht überschritten. „Dafür müssen wir jetzt aber leider die Gebühren erhöhen“, sagte Pöschl. Ebenso abgeschlossen ist die Sanierung des Eisstadions, bei der die veranschlagten Kosten auch eingehalten worden seien.

Vielleicht mag Pöschls berufliche Vergangenheit als Kreiskämmerer dazu beigetragen haben: Auch bei der Kita Franziskus, die während seiner Amtszeit neu errichtet wurde, blieben die Kosten im Rahmen. „Wir haben für den Kindergarten ein komplett neues Team gefunden“, sagte Pöschl.

Sanierung des Freibads wichtig für Buchloes Freizeitwert

Noch nicht abgeschlossen ist der Neubau des Mehrgenerationenhauses an der Kaufbeurer Straße 4. „Es wird für alle eine wichtige Einrichtung. Vom Baby bis zum Senior“, sagte Pöschl. Dabei zeigte er sich froh, dass das Mehrgenerationenhaus neu errichtet wird. „Eine Sanierung wäre die unwirtschaftlichste Möglichkeit gewesen.“ 2024 soll das Projekt abgeschlossen werden. Wichtig für den Freizeitwert der Stadt ist laut Pöschl die Sanierung des Freibades. Dieses werde „komplett neu hergerichtet“. Zudem käme die Wasserwacht zukünftig dort unter. 2025 sollen die Arbeiten fertig sein.