Buchloe

vor 34 Min.

Neue Pflegekräfte braucht die Region

Von Karin Hehl Artikel anhören Shape

Der Klinikverbund Ostallgäu-Kaufbeuren investiert 5,3 Millionen Euro in die Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe in Buchloe. Warum gerade die eigenen Appartements so wertvoll sind.