Dirlewang

26.01.2024

Bei der Narrwangia haben sie das Zepter in der Hand

Wahrlich einzigartig: Für den Fototermin kramten die Geschwister Albert Bögle (links) und Sandra Zingerle (rechts) ihre alten Faschingskostüme aus dem Kleiderschrank, denn 2005 durfte Albert als Prinz der Narrwangia durch das Unterallgäu ziehen. 2011 war dann Sandra an der Reihe und heuer ist die Jüngste im Hause Bögle dran und Patricia regiert mit Prinz Max Holzner die Dirlewanger Narrenschar.

Plus Alle drei Geschwister aus dem Hause Bögle führten oder führen die Dirlewanger Narrwangia durch die fünfte Jahreszeit. Für den amtierenden Prinzen ist der 11.11. ein besonderer Tag.

Viele Faschingsnarren freuen sich, wenn sie als Höhepunkt ihrer Faschingskarriere einmal in die Rolle der Faschingsprinzessin oder Faschingsprinzen schlüpfen dürfen. Für die drei Geschwister Albert Bögle, Sandra Zingerle und Patricia Bögle ist der Traum wahr geworden.

Alle drei waren beziehungsweise sind die närrischen Regenten der Dirlewanger Narrwangia, was wirklich einzigartig ist und es so in der Vereinsgeschichte noch nicht gegeben hat.

