Dorschhausen

vor 32 Min.

Ärger um den Friedhof in Dorschhausen

Der Friedhof in Dorschhausen.

Plus Nachts treiben sich offenbar Füchse auf dem Gottesacker von Dorschhausen herum. Kritik an der Pflege des Areals durch die Stadt Bad Wörishofen.

Von Wilhelm Unfried

Bürgerversammlungen sind der Ort, an dem Bürger vortragen können, was ihnen missfällt. Und da steht in Dorschhausen ganz oben der Friedhof, genauer gesagt der Friedhof, der von der Stadt betreut wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .