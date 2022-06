Rettungshundestaffel Unterallgäu: Mit Spürnase und GPS-Gerät

Ein Trainingsbesuch bei der Rettungshundestaffel des BRK Unterallgäu. Wie die Helfer ihre Vierbeiner für die Personensuche ausbilden und welche Einsätze ihnen im Kopf bleiben.

Der Körper ist angespannt, das Gesicht dem Herrchen zugewandt: „Light“ wartet. Andreas Dempfle beugt sich zu der Schäferhündin herab, weist in einer knappen Handgeste in den Wald. Das „Such!“ hat er kaum ausgesprochen, da schnellt das Tier los wie ein Pfeil, setzt über Sträucher hinweg und verschwindet zwischen den Bäumen. Augenblicke später: ein Bellen in einiger Entfernung. Die versteckte Person ist gefunden.

Rettungshundestaffel des BRK Unterallgäu: Etwa 40 Einsätze im Jahr

Halb verborgen von Gebüsch liegt Susanne Markmann auf dem moosigen Waldboden: An diesem Abend schlüpft sie für das Training im Otterwald in die Rolle eines „Opfers“, das „Light“ und die anderen Vierbeiner abwechselnd aufspüren müssen. Markmann selbst und ihr Mann Sven gehören zu den 22 Mitgliedern der Rettungshundestaffel im Unterallgäuer Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). Etwa 40-mal im Jahr werden sie laut Andreas Dempfle, Leiter der Staffel, zu Ernstfällen gerufen. Sie sind Teil der Schnelleinsatzgruppe (SEG) Schwaben Süd/West und decken mit Rettungshundestaffeln des BRK Oberallgäu und des BRK Günzburg das Gebiet des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West ab, das sich von Lindau im Südwesten, über Oberstdorf und Füssen im Süden, bis hin nach Neu-Ulm und Günzburg im Norden erstreckt. Typische Einsätze sind Suchen nach Seniorenheim-Bewohnern, die vermisst werden, nach Demenz-Erkrankten, Kindern und hilflosen Personen, die nicht nach Hause gekommen sind. Teils spielt Alkohol eine Rolle, doch auch mit Suizidfällen werden die Helferinnen und Helfer konfrontiert.

Auch als am 29. April ein Haus in Memmingen einstürzte, war die Rettungshundestaffel vor Ort. Neben acht für die Flächensuche geprüften Hunden verfügt sie zusätzlich über einen, der speziell für die Suche in Trümmern ausgebildet ist. Diese ist wegen der drohenden Gefahren, etwa durch einen Einsturz von Gebäuderesten, besonders anspruchsvoll. Nicht nur deshalb hallt der Memminger Einsatz nach – bei dem Unglück kam ein Mann ums Leben, der selbst Mitglied des BRK war: „Es war ja jemand von uns, der da gefunden wurde. Sowas bleibt schon im Kopf“, sagt Dempfle.

Mehrfach hatte es die Staffel in vergangenen Jahren mit Gasunfällen zu tun: im Mai 2019 beim Wohnhaus einer Familie in Rettenbach, im Juni 2020 nahe des Günzburger Bahnhofs und im Februar 2021 bei einem Vereinsheim in Kaufbeuren. Für die Vorbereitung auf solche Geschehnisse nimmt die Rettungshundestaffel weite Wege auf sich: Kürzlich reisten die Mitglieder laut der stellvertretenden Gruppenleiterin Silke Heeren nach Paris. Dort hat die Feuerwehr zu Ausbildungszwecken ein Trümmergebiet geschaffen, auf dem sich auch ein Flugzeug, eine Tiefgarage und ein eingestürztes Fast-Food-Restaurant befinden.

Geübt wird auch im Wald und auf Firmengeländen

Das Proben verschiedener Szenarien hilft den Ehrenamtlichen und ihren Hunden enorm. Zuhause geht es bei zwei Trainings pro Woche darum nicht nur in Wälder, sondern zum Beispiel auch in Kiesgruben und auf Firmenareale. Weitere Trainingsgelände sind stets begehrt, weil zum Beispiel aus Rücksicht auf das Wild nicht zu oft im selben Wald geübt wird. „Gebiete sind das A und O“, betont Dempfle: „Da ist uns alles willkommen.“ Um für Abwechslung zu sorgen, bindet die Staffel zudem gerne Freiwillige mit ein.

Gleich geht es auf die Suche: Thomas Wegmann (Mitte) bereitet seinen Hund „Django“ auf die bevorstehende Aufgabe vor... Foto: Verena Kaulfersch

Etwa zwei bis drei Jahre dauert es laut Dempfle und Heeren, bis ein Rettungshund für die Flächensuche ausgebildet und fit für die Prüfung ist. Optimal sei es darum, schon im Welpenalter anzufangen. „Sky“, der Border Collie der Markmanns, gehört noch zum Nachwuchs. Bestimmte Rituale zwischen ihm und seinem Herrchen signalisieren ihm, was nun gefordert ist: Sven Markmann legt ihm die sogenannte Kenndecke und ein GPS-Halsband an. „Bei unbekanntem Gelände und wenn der Hund weit weg ist, hilft das, ihn zu finden“, erklärt Silke Heeren. Sie deutet auf das Display des dazugehörigen Geräts, das die abgeschrittenen Strecken zeigt. So können sich die Helfer im Ernstfall vergewissern, dass die ganze Fläche abgesucht wurde: „Wir haben ja auch eine Verantwortung.“

Trotz allem kommt es vor, dass der oder die Vermisste nicht gefunden wird. „Da denkt man auch manchmal später drüber nach“, sagt Heeren. An diesem Abend jedoch meldet ein bellender „Sky“, dass er erfolgreich war. Die Belohnung: Käsewürfel aus der Tupperdose. Manche Vierbeiner wollen laut Heeren spielen – andere motiviere die Aussicht auf Leckerbissen, fügt sie an und lacht: „Wir hatten mal jemanden, der seinem Hund Cordon bleu mitgebracht hat.“