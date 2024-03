Eppishausen

vor 54 Min.

Die Leidenschaft für Fisch liegt bei Schindlers in der Familie

Plus Am Karfreitag kommt vielerorts Fisch auf den Tisch. Das merkt man auch auf dem Forellenhof Schindler in Eppishausen deutlich. Der Absatz in der Karwoche verfünffacht sich.

Von Kathrin Elsner

Seit rund drei Wochen laufen die Karfreitags-Vorbereitungen auf dem Forellenhof Schindler auf Hochtouren. "In der ländlichen Region wird die Tradition an Aschermittwoch und Karfreitag auf Fleisch zu verzichten, mehr beibehalten", verrät Martina Schindler. Mehrere Tonnen Fisch gehen in der Karwoche bei den Schindlers über die Ladentheke, die heimischen Forellen und Saiblinge sind besonders beliebt.

Angebot und Nachfrage sind beim Schindlerhof groß

Mit einem Lächeln steht Martina Schindler hinter einer gut sortierten Fisch-Theke. Von klassischer Regenbogenforelle und Saibling aus eigener Zucht über Lachs, Kabeljau, Rotbarsch, Steinbeißer, Scholle, Thunfisch, Austern, Brathering, Rollmops, Feinkostsalaten mit Matjes, Hering oder Garnele bis hin zu hausgeräucherten Forellen, Schillerlocken und Aal. "Wir haben jede Woche zwischen 120 und 140 Artikel im Programm", sagt Andreas Schindler, der jeden seiner Lieferanten persönlich kennt. "Durch die vielen Kochsendungen, Starköche und Social Media wollen die Leute heutzutage was Besonderes kochen, bei der Jugend ist beispielsweise Lachs und Thunfisch sehr beliebt, um selbst Sushi herzustellen." Die große Produktvielfalt können die Schindlers im Hofladen anbieten, da sie zusätzlich seit vielen Jahren auf dem Augsburger Stadtmarkt, dem Schwabmünchner und Dasinger Bauernmarkt und in regionalen Supermärkten vertreten sind und auch zahlreiche Hofläden und Verkaufsautomaten beliefern.

