Franziska Mayer aus Ettringen: Die Klöpplerin aus Leidenschaft

Plus Franziska Mayr hat vor rund 30 Jahren die alte Handwerkskunst des Klöppelns für sich entdeckt – der „Virus“ ließ sie nie wieder los.

Franziska Mayr sitzt entspannt in ihrem Sessel vor dem Kachelofen. Das Klöppelkissen liegt vor ihr, sie jongliert gekonnt mit rund zwanzig hölzernen Klöppeln, und die filigrane Klöppelspitze wächst. Wie das ganze funktioniert und wie man sich merken kann, welche Klöppel als nächstes verkreuzt werden, wird den meisten Menschen wohl verborgen bleiben.