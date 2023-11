Neuer Radweg nach Ettringen schützt Radfahrer und Biber

Ein neuer Radweg führt künftig vom südlichen Ortausgang Hiltenfingen zur Splittersiedlung „Goldene Weide“ im Ettringer Norden.

Knapp ein halbes Jahr wurde gebaut, jetzt wurde der 3,7 Kilometer lange und überwiegend drei Meter breite, parallel zur Staatsstraße 2015 verlaufende Radweg offiziell freigegeben. Eine neue Geh- und Radwegbrücke überquert den Schwarzbach. Der neue Weg ist der längste Fahrradweg, den das Staatliche Bauamt Augsburg (StBAA) bisher baute. Mit den Gesamtkosten von rund zwei Millionen Euro blieb man deutlich unter den bisherigen Annahmen.

„Damit haben wir in unserem Bereich die ersten 3,7 Kilometer des neuen Radverbindungsnetzes in Bayern fertiggestellt“, so Kreitmeier. Bis 2030 sollen landesweit 1500 Kilometer neue Radwege entstehen.

Neuer Radweg zwischen Ettringen und Hiltenfingen als bayerische Premiere

Weiterer Grund zur Freude: 75 Prozent der Kosten übernahm der Bund, den Rest der Freistaat Bayern, so Markus Kreitmeier, Bereichsleiter Straßenbau beim StBAA. Kreitmeier dankte in seiner kurzen Ansprache für die gute Landkreis- und behördenübergreifende Zusammenarbeit sowie die Unterstützung durch die Grundstückseigentümer und Anwohner, die sich nun gut „angebunden“ fühlen. Er unterstrich die besondere Beachtung von Flächenschonung und Biberschutz bei diesem, überwiegend auf dem Wegnetz der Gemeinden gebauten Projekt. Radfahrer profitierten von der verbesserten Sicherheit und mit dem Anbau einer Busbucht an der Bushaltestelle „Goldene Weide“ werde nicht nur die Sicherheit in diesem Bereich erhöht, sondern auch der Komfort für die ein- oder aussteigenden Fahrgäste erhöht.

Zum Schutz des Lebensraums der Biber einerseits und zur Vermeidung von Unterhöhlungen des Weges durch die Tiere andererseits wurde – erstmalig in Bayern – zwischen Radweg und Fischbachmähdergraben auf eine Länge von 800 Metern ein Metallgewebe senkrecht in den Erdboden eingebaut.

Lesen Sie dazu auch