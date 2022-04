So tankt ein Wörishofer Spitzenkoch neue Energie

Plus Hannes Reckziegel aus Bad Wörishofen leitet eine Sterne-Küche. Stress gehört da praktisch zur Jobbeschreibung. Aber der Küchenchef hat dagegen ein wirksames Rezept.

Fastenzeit: Das bedeutet auch, sich von Altlasten zu trennen, einen Neuanfang zu wagen, Körper und Seele zu reinigen. Wie geht man mit Ballast um, wie wird man ihn los? In der Fastenzeit versuchen wir, darauf Antworten zu finden – zum Abschluss unserer Serie heute mit Hannes Reckziegel aus Bad Wörishofen.