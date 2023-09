Fußball

Der FC Bad Wörishofen legt ein Legenden-Trikot auf

Plus Ob "Mia san mia", "Echte Liebe" oder "Fohlenelf" - Bundesligavereine verzieren ihre Trikots gerne mit kleinen Stickereien. Der FC Bad Wörishofen präsentiert nun ebenfalls ein besonderes Shirt.

Von Helmut Bader

Vor knapp zwei Jahren beging der FC Bad Wörishofen sein 100-jähriges Bestehen mit einem Festabend, bei dem die lange Historie des Vereines im Mittelpunkt stand. Erinnert wurde dabei an das Auf und Ab in der sportlichen Entwicklung und speziell an die Erfolge in den Meisterjahren. Daraus entstand nun eine besondere Idee.

Marc Krammer rief die Aktion "Legendentrikot" ins Leben. Damit soll an die Fußballer erinnert werden, die den FC Bad Wörishofen groß gemacht und zu Titeln geführt haben. Eigentlich ist Krammer Eishockeyspieler, der immerhin schon in der DNL mit dem ESV Kaufbeuren spielte und jetzt noch beim ESV Buchloe höherklassig aktiv ist. Durch seinen Vater Ludwig Krammer, der als Teammanager den augenblicklichen Aufschwung des FC Bad Wörishofen maßgeblich mitverantwortet, und seinen Bruder Tim, der mit seinen 22 Jahren bereits Kapitän der Kreisligamannschaft ist, ist er auch mit dem FCW verbunden.

