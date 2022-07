Trinkwasser: Warnung vor einem riskanten Trend

Stadtwerke warnen davor, die Wassertemperatur zu senken, um hohen Energiepreisen zu begegnen. Neuer Hochbehälter produziert praktisch keimfreies Wasser.

Wie steht es um die Sauberkeit des Wörishofer Trinkwassers, wie um das große Thema Wasserknappheit? Diese Fragen bewegen viele Bürgerinnen und Bürger, wie sich in Hartenthal zeigte. Dort stellten die Stadtwerke den neuen Hochbehälter der Öffentlichkeit vor – und warnten vor einem gefährlichen Trend.

„Wasser ist ein ganz kostbares Gut“, sagte Bürgermeister Stefan Welzel, der wie zahlreiche Bürgerinnen und Bürger gekommen war, um den neuen Hochbehälter in Hartenthal zu besichtigen. Dieser besteht komplett aus Edelstahl und hat ein Fassungsvermögen von 900 Kubikmetern. „Ganz schön imposant“ wirke er mit seinen sechs Metern Höhe und einem Durchmesser von 14 Metern, befanden manche. Der Blick durch die Bullaugen zeigt eine sehr große Menge klares Wasser und faszinierte nicht nur die jüngeren Gäste.

Auch beim bestehenden alten, 800 Kubikmeter fassenden, Wasserspeicher gab es einiges zu entdecken. Die beiden Kammern wurden in den Jahren 2003 und 2004 saniert und mit Edelstahl ausgekleidet, erklärte Tobias Macht, Fachkraft für Wasserversorgungstechnik bei den Stadtwerken Bad Wörishofen.

Durch eine UV-Anlage fließt das Quellwasser in die Hochbehälter von Hartenthal

Zu sehen war hier auch die UV-Anlage, durch die das im Quellgebiet Eggenthal gewonnene Wasser fließt – dies geschieht zur Sicherheit, um mögliche Keime unschädlich zu machen. Die Wasserqualität, die wöchentlich überprüft wird, sei sehr gut, so dass keine weitere Aufbereitung notwendig sei. Noch ein weiterer Faktor führt für die Kunden zu einem relativ kostengünstigen Wasserpreis: Das Quellgebiet Eggenthal liegt etwa 45 Meter höher als Hartenthal und Hartenthal wiederum etwa 45 Meter höher als Bad Wörishofen. Durch das natürliche Gefälle ist keine Pumpenleistung notwendig und es entstehen keine Energiekosten.

Die Quelle liefert eine Wassermenge von maximal 45 Litern pro Sekunde nach Hartenthal. Der Zulauf ist konstant und wird in den Behältern gespeichert. Tagsüber ist der Wasserverbrauch höher, der Wasserstand sinkt entsprechend. Wenn am späten Abend und in der Nacht weniger Wasser verbraucht wird, füllen die Behälter sich wieder und der Kreislauf beginnt von Neuem – der Pegelstand bleibt somit nie gleich.

Auch die Hygiene der Behälter ist ein wichtiges Thema. Während die alten Wasserspeicher einmal jährlich händisch gereinigt werden müssen, ist dieser Vorgang im neuen Hochbehälter automatisiert, was die Arbeit wesentlich erleichtert.

Die Wörishofer verbrauchen doppelt so viel Wasser wie der Durchschnittsdeutsche

In Bad Wörishofen wird mehr Wasser benötigt als andernorts, da die Kurbetriebe für Kneippanwendungen, zahlreiche Hotels, die Therme und das Milchwerk einen erhöhten Wasserbedarf haben. Der errechnete Pro-Kopf-Verbrauch liegt deshalb bei 240 Litern pro Tag und übersteigt den Bundesdurchschnitt von 129 Litern beträchtlich. Die gesamte Fördermenge der Stadtwerke Bad Wörishofen liegt im Jahr bei zirka 2,1 Millionen Kubikmetern, hiervon stammen rund 1,3 Millionen Kubikmeter aus dem Quellgebiet Eggenthal, der Rest aus den Brunnen Kaufbeurer Straße und Altensteig.

Die für viele beruhigendste Nachricht des Tages überbrachte der kaufmännische Leiter Robert Böck: Die Bürgerinnen und Bürger müssen im Moment keine Sorge vor Wasserknappheit in Bad Wörishofen haben. Die Stadtwerke sind in der Wasserversorgung gut aufgestellt, da mehrere Wassergewinnungsanlagen genutzt werden. Das Wassernetz in Bad Wörishofen wird über die Wasserspeicher in Hartenthal und Dorschhausen versorgt, so dass selbst bei Ausfall einer Anlage die Wasserversorgung sichergestellt sei.

Die Kunden erhalten Trinkwasser ohne jegliche Zusätze, wie zum Beispiel Chlor. Dafür besteht das Wörishofer Wasser zu mehr als 60 Prozent aus Quellwasser. Die Garantie für die hohe Qualität des Trinkwassers können die Stadtwerke nur bis zur Hauptabsperreinrichtung der Anwesen übernehmen. Danach beginnt die hausinterne Verteilung, für die jeder Hauseigentümer selbst verantwortlich ist.

Ein gefährlicher Trend zeichnet sich derzeit in den Wohnhäusern selbst ab – die Senkung der Temperatur des Warmwasserspeichers aus Energiespargründen. Die Warmwasserspeicher sollten immer 60 Grad Celsius heißes Wasser produzieren, damit sich gefährliche Legionellen nicht vermehren können, warnten die Stadtwerke-Vertreter. Die Temperatur zu senken könne riskant für die Gesundheit werden. Legionellen gelten als Auslöser von Lungenentzündungen oder grippeähnliche Erkrankungen. „Da ist das Sparen verkehrt“, sagt auch Installateur- und Heizungsbaumeister Michael Schweiger, der für die Anlage des Trinkwasserspeichers Hartenthal hauptverantwortlich ist.