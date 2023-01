Beim Theaterverein werden letzte Geheimnisse einer Männerrunde gelüftet

Beim Theaterverein Hausen glänzen die Darsteller des Stücks „Männerhort“ in ihren Rollen. Da werden zugespitzte Geschlechterklischees bedient, die mit einem Feuerwerk an Witz und Pointen bestens unterhalten. Erwin Bader (Mitte) schlüpft sogar in ein Frauenkostüm und wird von seinen Leidensgenossen Helmut Mosig (links) und Werner Schüßler unterstützt.

Foto: Sabine Adelwarth