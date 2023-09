Kuriose Verfolgungsjagd nach Unfall in Immelstetten

Erst ein Kleinunfall, dann eine Unfallflucht und danach noch ein weiterer Zusammenstoß: In Immelstetten kam es zu einem ungewöhnlichen Vorfall.

Am Ortsausgang von Immelstetten streiften sich am Mittwochabend zwei Fahrzeuge an den Spiegeln. Der 56 Jahre alte Autofahrer sah im Rückspiegel, dass das andere Auto einfach weiterfuhr und nahm die Verfolgung auf. Erst nach rund eineinhalb Kilometern hielt die Fahrerin des anderen Wagens in einer Einfahrt an.

Aus einem unerfindlichen Grund jedoch setzte sie dann unvermittelt zurück und stieß dabei mit dem am Fahrbahnrand geparkten Wagen des Geschädigten erneut zusammen. An dessen Auto entstand somit ein Schaden am Seitenspiegel und an der hinteren linken Tür. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf rund 4000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Unfallverursacherin droht nun ein Strafverfahren wegen der Verkehrsunfallflucht und ein Bußgeld wegen des Rückwärtsfahrens. (mz)