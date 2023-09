30 Jahre "Sin Goblin": Mitglieder blicken auf eine bewegte Bandgeschichte

Seit dreißig Jahren gibt es die Coverrockband "Sin Goblin". Dabei ist sie eigentlich nur aus einer Laune heraus entstanden. Am Samstag spielen sie in Wiedergeltingen.

Seit rund 30 Jahren ist die Coverrockband „Sin Goblin“ unter Rockfreunden wie Partygängern in der Region ein Begriff. Bei „Sin Goblin“ kann sich das Publikum sicher sein, dass die Stimmung brodelt und es ordentlich was auf die Ohren gibt. Im Interview blicken die drei Gründungsmitglieder Stephan „Boffel“ Heiß (Bass), Dieter „Didi“ Königsberger (Gesang) und Winfried „Vaxe“ Stechele (Schlagzeug) sowie die weiteren Musiker auf die bewegte Bandgeschichte zurück.

Ihr drei seid von Anfang an dabei, wie kam es zur Bandgründung?

Boffel: Es war eigentlich eine Laune aus dem Bauch heraus. Ich war mit meinem Jugendfreund Juxe im Bierzelt bei einer Coverrockband. Wir waren der Meinung, das wäre genau unser Ding. Montags drauf gingen wir dann Instrumente kaufen, Juxe eine Gitarre, ich einen Bass, und los ging’s erst mal zu zweit.

Vaxe: Boffel kam ein halbes Jahr später zu mir und meinte: Du hast doch lauter musikalische Brüder (damals die „Eisbachbuaba“, später als „Alpenmafia“ unterwegs) hättest’ da nicht auch Bock? Und schon war ich Schlagzeuger in einer Band, ohne Vorkenntnisse, geschweige denn einem Schlagzeug! Das haben wir uns vom Musikverein Lauchdorf erbettelt. Beim Didi wussten wir, dass er schon mal bei einer Band vorgesungen hatte, da war klar, den brauchen wir.

Didi: Der Rest wurde vom Boffel dann einfach im Freundeskreis angeheuert und schon war die Band komplett.

Das klingt ja schon sehr verrückt! Wie ging’s dann weiter?

Vaxe: Wir haben fleißig geprobt, im Regelfall drei Mal pro Woche und nach etwa eineinhalb Jahren ging es das erste Mal auf eine Bühne.

Didi: Die Budenfete in der „Alten Schule“ in Ingenried, was für ein Event. Zwölf Songs mehr schlecht als recht. Aber was für eine Stimmung!

Boffel: Da haben wir Blut geleckt. Es wurde weiter viel geprobt. Nach ein paar Jahren kamen die ersten Musikerwechsel.

Günther „Günne“ Pytlik: Ich stieg noch im letzten Jahrtausend als Gitarrist ein und circa ein Jahr später Matthias „Tisi“ Glaß. Boffel: Damit ging es musikalisch ein gutes Stück vorwärts. Die konnten einfach schon damals was. Am Keyboard gab es dann nach „Tännchen“ auch „gelernte“ Finger mit „Sepp“ und danach „Mottel“. Dadurch konnten wir immer anspruchsvollere Songs in Angriff nehmen. Am Gesang konnte „Sabse“ nach „Nina“ und „Solveig“ rekrutiert werden, was uns wiederum eine neue Welt an Songs eröffnete.

Wie viele Musiker waren es denn über die drei Jahrzehnte?

Boffel: Es waren inklusive der aktuellen Besetzung insgesamt 20 Musiker und Musikerinnen.

Didi: … und jeder hat seinen besonderen Teil zur Bandgeschichte beigetragen, dafür ein dickes „Danke“.

Günne: Auch unsere Jüngsten sind voll angekommen. Sängerin Daniela „Dany“ Haaf mit ihrer phänomenalen Rockröhre ist eine gigantische Bereicherung.

Tisi: Der „Jetta“ alias Florian Schneider am Keyboard spielt sogar Dudelsack und ist partymäßig so unterwegs, wie wir vor 20 Jahren.

Dany: Es macht einfach richtig Spaß mit den Jungs im Proberaum. Auch auf der Bühne haben wir immer was zu lachen.

Gab es besondere Höhepunkte in der Bandgeschichte?

Alle zusammen: Sylt!

Vaxe: Die Auftritte auf dem Festland vor der Insel Sylt, definitiv. Dreimal waren wir ganz oben, und es waren drei Highlights. Boffel: Natürlich nicht zu vergessen, dass wir dabei nicht nur zum Musik machen dort waren. Es war jedes Mal ein verrückter Bandurlaub.

Vaxe: Stopp! Diese Geschichten bleiben unter Verschluss.

Wie habt Ihr die kulturell schwierige Corona-Zeit überstanden?

Didi: Es war schon schwierig. Proben durfte man nicht, also wie die Zeit sinnvoll für die Band nutzen?

Vaxe: Das war echt hart. Wir haben viel online am neuen Programm gearbeitet, mögliche Songs per Whatsapp ausdiskutiert und dann hat jeder für sich weitergeprobt, um das neue Material zu lernen.

Jetta: Nicht zu vergessen den einen legalen Auftritt während dieser Zeit.

Vaxe: Sogar mit TV-Begleitung!

Das müsst Ihr näher erklären. Ihr wart schon im Fernsehen?

Boffel: Jein, das ist eine lustige Geschichte. Ich kam von einer Probe nach Hause und hab bei Facebook den Aufruf vom Hannes Ringlstetter gesehen. Der suchte verrückte Aufgaben für seinen Praktikanten Flo, um die Sommerpause der Sendung zu überbrücken. Tja, scheinbar hat ihm meine Bewerbung gefallen, wir wurden ausgewählt.

Tisi: Der Beitrag hat es dann leider nicht in die Sendung geschafft, kann aber online unter „Party dahoam Ringlstetter“ geschaut werden. Sehr zu empfehlen.

Wo seht Ihr Eure Stärken als Band und wo ist Euer Platz in der Allgäuer Coverrockszene?

Boffel: Wir haben in der langen Zeit viele Erfahrungen sammeln können.

Vaxe: Ja, wir haben keinen Fehler und kein Fettnäpfchen ausgelassen. Wir wissen inzwischen einfach, was jeder von uns am besten beitragen kann. Das spiegelt sich dann auch im Gesamtergebnis wider.

Didi: Wir haben, glaube ich, unseren Platz gefunden. Wir spielen die Rockhits unserer Jugend. Es macht einfach immer noch Spaß und das sieht man uns auf der Bühne und dem Publikum davor auch an.

Was wollt Ihr noch loswerden?

Boffel: Auf alle Fälle wollen wir uns bei allen, die uns die vielen Jahre begleitet haben, von Herzen bedanken. Ohne alle Musiker, Roadies, Mischer, Freunde und Familie hätten wir vermutlich nicht durchgehalten in den auch mal schwierigeren Zeiten.

Vaxe: Das sehe ich auch so. Ohne Starthilfe durch die „Alpenmafia“ und von den Motorradclubs beziehungsweise Motorradfreunden und anderen Veranstaltern, die uns anfangs eine Chance gaben, wäre es vielleicht nicht so lang gegangen.

Noch eine letzte Frage: Wie lang soll’s noch gehen mit „Sin Goblin“?

Alle zusammen: Na ein Jahrzehnt hängen wir schon noch dran und dann schaun mer mal. Interview: Klaus D. Treude

