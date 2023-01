Familie Santjohanser in Irsingen: „Bei uns war immer Tag der offenen Tür“

Plus Türkheimer Häuser: Das Anwesen der Familie Santjohanser in Irsingen – Die Geschichte des Hofes ist auch eine spannende Familiengeschichte.

Das älteste Foto vom Hof des Ehepaars Santjohanser zeigt ihn von oben: das Luftbild wurde 1920, also vor gut 100 Jahren aufgenommen. Irsingen damals: ein Dorf mit einer überschaubaren Anzahl von großen Höfen entlang der Hauptstraße. Das heutige Anwesen gehörte damals der Familie Stadler. Im Jahr 1934 kam es durch Einheirat an Josef Santjohanser. Dieser Josef Santjohanser war der Vater von Johann Santjohanser, dem jetzigen Austragsbauern. Geboren 1935, war Johann der Älteste von sechs Geschwistern: Johann, Luise, Justina, Clemens, Rosina und Josef. Die Mutter Rosina Santjohanser war eine geborene Stadler. 1949 und viel zu früh verstarb der Vater. Der erst 14-jährige Johann als ältester Sohn war auf einen Schlag für die Familie und den Hof verantwortlich. Eine Riesenherausforderung: zusammen mit der Mutter für die jüngeren Geschwister und für die Bewirtschaftung zu sorgen.