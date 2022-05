Darum Lieben Händler und Kunden den Bad Wörishofer Kunsthandwerkermarkt

Zum 50. Mal fanden sich Kunsthandwerksfreunde jetzt in Bad Wörishofen ein. Was die Gäste und Fieranten am Markt in der Kneippstadt Schätzen.

Bei schönstem Wetter auf der Kurpromenade flanieren, liebevoll hergestellte Kunsthandwerke erstehen, nette Gespräche führen und das Leben einfach mal wieder in all seiner Leichtigkeit genießen. Das war Ausstellern und Besuchern des Kunsthandwerkermarktes in Bad Wörishofen am Samstag eine große Freude. Auch der größtenteils verregnete Sonntag konnte an der guten Stimmung und positiven Einstellung nichts ändern.

Zu tun, was man liebt, ist ein Geschenk. Wenn man dieses Geschenk in Form von Kunsthandwerk an andere Menschen weitergeben kann, ist es umso schöner. Andreas Richter aus Wildsteig fertigt und verkauft mit seiner Ehefrau Kunst- und Gebrauchsgegenstände aus Zirbenholz. Dass sie dabei auch selbst Spaß haben, merken auch die Kunden: „Wenn die Atmosphäre stimmt, sind Märkte auch erfolgreich“ sagt Richter.

Seit 26 Jahren gibt es den Bad Wörishofer Kunsthandwerkermarkt

Und in Wörishofen stimmt die für ihn immer. Sonst wären die Richters auch nicht schon so lange dabei. Denn der Kunsthandwerkermarkt fand an diesem Wochenende immerhin schon zum 50. Mal statt. Richter verkauft bereits seit acht Jahren auf dem Kunsthandwerkermarkt Bad Wörishofen und findet auch für Friedrich Graf nur gute Worte „optimal organisiert, Gratulation an den Veranstalter“. Graf rief vor 26 Jahren den Kunsthandwerkermarkt Bad Wörishofen ins Leben. Auch das geht nur mit Liebe und Offenheit für Neues. „Mir gefällt alles, man darf sich nie auf irgendwas festlegen“, sagt er.

Babs Möller-Rössig und ihr Ehemann Joachim Rössig sind schon von Anfang an dabei und verkaufen bereits zum 50. Mal ihren aus Pailletten, Silber und Glas selbst hergestellten Schmuck. Etliche Stammkunden besuchen sie noch heute – kein Wunder, ist ihr die persönliche Ansprache der Menschen doch damals wie heute besonders wichtig. Wenn ein Kunde einen besonderen Wunsch hat, fertigt sie das Schmuckstück an Marktwochenenden auch gerne über Nacht. Die Kurgäste legen teilweise ihren Aufenthalt extra in die Zeit des Kunsthandwerkermarktes, erzählt Möller-Rössig, was sie immer wieder von neuem motiviert, weiterzumachen.

Es gibt immer eine große Auswahl in Bad Wörishofen

Man trifft auch viele Einheimische, für die der Besuch des zweimal jährlich stattfindenden Marktes einfach dazugehört. Was man als Liebhaber der Handwerkskünste so alles findet, ist erstaunlich: Ob Schmuckstücke aus Silberbesteck, Kaffeekapseln, gehäkelten kleinen Perlen oder mit Aquarell bemalten Holzkugeln, bestickte Tischdecken, handgefertigte Pfeffermühlen, mundgeblasene Deko-Gänse aus Glas oder selbst genähte Kinderdirndl.

Auch Kunsthandwerker aus Bad Wörishofen sind vertreten, wie die Puppenmacherin Bianca Portik, die seit 30 Jahren diese Handwerkskunst ausübt. Die Puppenköpfe werden von ihr aus flüssigem Porzellan selbst gegossen, die Bemalung und Ausstattung der Puppen mit Haaren und kreativer Kleidung erfolgt mit viel Liebe zum Detail. Und wenn eine lieb gewonnene Puppe einen Schaden erleidet, ist sie selbstverständlich Puppendoktor und repariert sie fachgemäß.

Bianca Portik aus Bad Wörishofen ist Puppenmacherin und fertigt sogar die Köpfe aus Porzellan selbst. Foto: Kathrin Elsner

Der Bad Wörishofer Markt bietet Chancen für Handwerker

Der gelernte Schreiner Otto Stiegler aus Kaufbeuren stellt seit rund 30 Jahren Natur-Papier aus der Rinde des Maulbeerbaumes her und fertigt Fotoalben, Briefpapier, Grußkarten und mehr. Das kommt bei den Kunden so gut an, dass er dieses Handwerk inzwischen hauptberuflich betreibt und bereits das 35. Mal beim Kunsthandwerkermarkt in Bad Wörishofen verkauft. Der Markt hat für ihn ein besonderes Flair, das seinen guten Ruf „weit über die Grenzen hinaus etabliert hat“, sagt er. „Die Leute sind toll, ob schönes Wetter ist oder es regnet, sie kommen trotzdem.“

Und das bestätigte sich am Sonntag tatsächlich. Trotz anhaltenden Regens kamen die Liebhaber des echten Kunsthandwerks in die Stadt und freuten sich am Ende des Tages ganz besonders auf eines: Den 51. Kunsthandwerkermarkt in Bad Wörishofen.