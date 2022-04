Kammlach

18:00 Uhr

5er-Blech bietet Blasmusik für alle Lebenslagen

Plus Die Corona-Pause hat das 5er-Blech genutzt und eine neue CD aufgenommen. Bei der Vorstellung im Vereinsheim in Kammlach gab es dafür viel Applaus.

Von Maria Schmid

Jung, äußerst dynamisch, hochmusikalisch und voll ansteckender Lebensfreude, das sind die sechs Bandmitglieder vom „5er Blech“ – und das ungebrochen seit ihrem ersten öffentlichen Konzert im November 2011 im Mindelheimer Silvestersaal. Das zehnjährige Bestehen konnte 2021 aufgrund der Corona-Pandemie nicht gefeiert werden. Das holte die Band nun im Vereinsheim in Kammlach nach und bot Musik für alle Lebenslagen. Auf ihre Freundschaft, ihr Können und das stark angewachsene Repertoire können sie wirklich stolz sein. Am Jubiläumsabend stellten sie ihre neue CD vor. Nach „Angewandt“, „Fortgepflanzt“ und „Vollgetankt“ folgte nun: „Zuhaus“. In einem Schlager von Beatrice Egli heißt es: „… ich kann es kaum erwarten, bis ich endlich wieder spüre, wieder spür’, ich bin Zuhaus, dorthin, wo ich einfach hingehör’, wo Geborgenheit am allermeisten zählt. Es hat mir so gefehlt.“

