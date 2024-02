Unfall mit Holzspalter: Mann verliert eine Hand

Ein tragisches Versehen hatte am Montag bei Kammlach schwerwiegende Folgen. Ein Mann verliert eine Hand.

Einen tragischen Unfall bei Holzspaltarbeiten gab es am Montag bei Wideregg. Laut Polizei hat ein Ehepaar gemeinsam an einer Spaltmaschine gearbeitet, die von einem Traktor betrieben wird.

Durch ein Versehen startete die Ehefrau einen Spaltvorgang und der Mann griff in diesem Moment noch einmal nach dem Stamm, um ihn in Position zu Rücken. Die Klinge trennte die rechte Hand des Mannes komplett ab. Er wurde mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.