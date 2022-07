Kaufbeuren

13:51 Uhr

Kaufbeuren: Warum kam es zu dem tragischen Unfall in der Mindelheimer Straße?

Plus Zwei Menschen starben bei einem schweren Unfall in Kaufbeuren. Viele Passanten und Autofahrer erlebten das Unglück mit. Was war die Unfallursache?

Von Alexander Vucko

Nach dem schwerem Verkehrsunfall in der Kaufbeurer Innenstadt am Mittwoch, bei dem zwei Frauen starben, ist die Betroffenheit groß. Eine 77-Jährige geriet mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Mindelheimer Straße in den Gegenverkehr und krachte ungebremst mit ihrem Wagen in das Auto einer 72-Jährigen.

