Kirchheim ist für den Notfall bestens gerüstet

Die Kirchheimer Feuerwehr hat jetzt ein „Löschfahrzeug der Königsklasse".

Ob Feuer, Autounfall, im Eis eingebrochenes Kind, gefluteter Keller oder eine Katze, die nicht mehr allein vom Baum herunterkommt – die Feuerwehren helfen der Bevölkerung selbstlos. Doch auch das richtige Equipment muss da sein, um im Notfall keine Zeit zu verlieren. Kirchheim besitzt nun ein hochmodernes Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20, das von Pfarrer Pater Benedikt feierlich geweiht wurde. Mit Hochachtung bedankte er sich bei den engagierten Feuerwehrleuten für ihren Einsatz und umrundete das neue Fahrzeug bei der Segnung mit Weihwasser. Was ihn persönlich beeindruckt: „Sie sind immer für uns da, ich habe großen Respekt vor diesen Menschen“.