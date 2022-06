Kirchheimer Blasorchester macht einen klingenden Ausflug in die Berge

Plus Auch nach langer Zwangspause weiß das Kirchheimer Blasorchester noch, wie man seine Gäste begeistert.

Wenn eine Turnhalle zum Konzertsaal mutiert, dann steht etwas Besonderes auf dem Programm. Das Blasorchester Kirchheim unter der bewährten Leitung von Michael Werner, und das seit 2015, trat nicht wie gewohnt im altehrwürdigen Zedernsaal des Kirchheimer Schlosses auf. Der Fußboden war mit Teppichen abgedeckt, die Stuhlreihen füllten sich bis auf den letzten Platz. Ganz so, wie es 2019 auch noch im Zedernsaal war. Die Fangemeinde des Blasorchesters feierte dieses Konzert: „Endlich wieder Musik! Endlich wieder ein Konzert, das auch ohne Maske besucht werden kann!“ Mit diesen Äußerungen war die Vorsitzende Rosi Greiner nicht alleine. Auch die Musikerinnen und Musiker genossen sichtlich den so lange vermissten Applaus – und den bekamen sie viel und lang anhaltend und das vollkommen zu Recht.