Landratsamt genehmigt Kirchheims Haushalt

Das Unterallgäuer Landratsamt hat dem Kirchheimer Finanzplan sein Okay gegeben. Die Haushaltslage ist in den Augen der Behörde aber „angespannt“.

Das Landratsamt hat den Haushalt der Marktgemeinde Kirchheim für das Jahr 2022 genehmigt – darüber informierte Bürgermeisterin Susanne Fischer den Marktrat in der jüngsten Sitzung. Bemängelt wurde in dem Schreiben der Aufsichtsbehörde die hohe Kreditaufnahme in Höhe von 2,5 Millionen Euro, die aber durch die Leistungsfähigkeit der Gemeinde gedeckt würde.

Wie schon berichtet, schließen der Verwaltungshaushalt in Ausgaben und Einnahmen mit 5,4 Millionen und der Vermögenshaushalt mit 6,7 Millionen ab. Das Landratsamt bescheinigt der Gemeinde weiter, dass die Haushaltsansätze sehr vorsichtig veranschlagt seien.

1,65 Millionen Euro erhält Kirchheim über die Einkommensteuer

Die wichtigsten Einnahmen der Gemeinde im Verwaltungshaushalt sind die Grundsteuer A mit 55.000 Euro, die Grundsteuer B mit 280.000 Euro sowie die Gewerbesteuer mit 1,2 Millionen Euro. Aus der Einkommensteuer erhält der Markt 1,65 Millionen und 353.000 Euro Schlüsselzuweisungen.

Kredite sind in Höhe von 2,5 Millionen Euro veranschlagt. Allerdings sei, so das Landratsamt, wegen der vorsichtigen Planung, ein besseres Ergebnis zu erwarten. Dennoch sei die Haushaltslage der Gemeinde als „angespannt“ zu bezeichnen. Deshalb sollte die Gemeinde alle Einnahmequellen nutzen. Kindergärten und das Bestattungswesen erforderten zum Teil erhebliche Zuschüsse, dagegen seien die Abwassergebühren und die Wasserversorgung kostendeckend.

Wechsel im Kirchheimer Marktrat: Norbert Ellenrieder rückt nach

In der vergangenen Sitzung hatte Markrat Simon Schütz beantragt, ihn von diesem Ehrenamt zu entbinden – was auch geschah. In der jüngsten Sitzung wurde nun bekannt, dass auch der Nachrücker Martin Fischer nicht als neuer Marktrat antreten wolle. Nun wird Norbert Ellenrieder in den Kirchheimer Marktrat nachrücken. (un)