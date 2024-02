Hat sich der neue OP-Roboter "Da Vinci" am Klinikum Memmingen bewährt?

Plus Seit Dezember nutzt das Klinikum Memmingen einen neuen OP-Roboter. Bei diesen Operationen kommt das Chirurgie-System zum Einsatz.

Im Klinikum Memmingen sind die ersten Operationen mit dem neuen OP-Roboter DaVinci Xi erfolgreich vorgenommen worden. Das Chirurgie-System der neuesten Generation wurde im Dezember angeliefert. Von roboterassistierten Operationen würden Patientinnen und Patienten der Allgemeinchirurgie, der Urologie sowie der Gynäkologie profitieren, teilt das Krankenhaus mit.

„Durch die roboterassistierte Chirurgie komplettieren wir unser umfangreiches Behandlungsangebot“, sagt Urologie-Chefarzt Prof. Dr. Peter Schneede. Der neue OP-Roboter besteht im Wesentlichen aus drei Teilen: Einem Patientenwagen mit vier interaktiven Armen, an denen die Operationsinstrumente befestigt werden, einem Videosystemwagen zur Steuerung der hochauflösenden Kamera und Lichttechnik sowie einer Arztkonsole, über die der Chirurg die Arme des Roboters steuert.