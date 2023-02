„Hochzeit“ ohne Aufgebot ist in Memmingen möglich

Unter dem Motto „Einfach heiraten“ können Paare am 23. März in der evangelischen Kinderlehrkirche spontan „Ja“ sagen. Wie aus dem kirchlichen Segen eine offizielle Trauung wird.

Einfach mal spontan heiraten? Ganz ohne monatelange Vorbereitungen, Aufgebot, Prinzessinnen-Brautkleid und große Hochzeitsgesellschaft? Wenn das nur so einfach wäre. Doch genau unter diesem Motto „Einfach heiraten“ ist das möglich am Donnerstag, 23. März, in der Kinderlehrkirche in Memmingen. Wer jetzt an eine Vermählung im Vorbeigehen oder gar eine unpersönliche Massenhochzeit denkt, ist allerdings nicht ganz auf dem richtigen Weg zum Traualtar. Denn hinter dem Aktionstag der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern steckt ein bisschen mehr.

In erster Linie geht es dabei um einen kirchlichen Segen für Paare. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie bereits standesamtlich verheiratet sind oder nicht, ob sie einer Kirche angehören, ob sie gleichgeschlechtlich sind oder ein langjähriges Eheversprechen etwa zur Silberhochzeit erneuern wollen. „Wir wollen durch den Aktionstag aufmerksam machen auf etwas, was es schon lange gibt: den kirchlichen Segen“, sagt Dekanin Claudia Schieder. Und den erhalte man an diesem Tag ohne die klassische Form eines Gottesdienstes.

Während der Pandemie wurden viele Trauungen verschoben

„Wir haben mitbekommen, dass während der Pandemie viele Paare ihre kirchliche Trauung verschoben oder abgesagt haben“, erzählt Schieder. Sie hätten nun eine unkomplizierte Gelegenheit, sich segnen zu lassen. Oder etwa Menschen, die gar nicht standesamtlich verheiratet sind, aber ihre Beziehung in den Kontext des Glaubens stellen wollen. „Hochzeiten bedeuteten viel Aufwand“, weiß Schieder. Der Aktionstag sei im Gegensatz dazu ein einfaches Format für alle, denen Gottes Segen wichtig ist, bei denen es aber vielleicht bisher nie gepasst hat, bei denen etwas dazwischen gekommen ist, denen eine Hochzeit zu teuer ist oder die zum Heiraten nur auf dem Standesamt waren.

„Das klingt so neu, aber was in dem Tag steckt, gehört zu unserem täglichen Brot“, betont Claudia Schieder. Es meldeten sich auch sonst oft Paare in der Martinskirche, die ein Gespräch suchten oder sich segnen lassen wollten. Deshalb sieht sie „Einfach heiraten“ auch als Startaktion, um bewusst zu machen, „wenn ihr das wollt, sind wir offen dafür“. Das auffällige Motto „Einfach heiraten“ ist für sie der „Aufhorcher“, um miteinander ins Gespräch zu kommen und den Paaren zu signalisieren „schau, jetzt ist es ganz einfach“.

Aber ist man tatsächlich offiziell verheiratet, nachdem man am 23. März in der Kinderlehrkirche war? Nicht immer, schränkt Schieder ein. Die Segnung kann zwar wie jede kirchliche Trauung ins evangelische Kirchenbuch eingetragen werden, das geht aber nur, wenn eine standesamtliche Trauurkunde vorliegt und mindestens ein Partner evangelisch ist. Soll die Segnung auch von katholischer Seite als kirchliche Trauung anerkannt werden, wird dafür ein spezielles Formular vom jeweiligen Pfarramt benötigt.

Der Aktionstag in Memmingen ist in Versuchsballon

Überhaupt nicht abschätzen kann Claudia Schieder, wie viele Paare das Angebot wahrnehmen werden, das sich die Segen-Service-Stelle der evangelischen Landeskirche ausgedacht hat. „Das ist ein Versuchsballon“, sagt sie. Es stünden jedenfalls sechs bis acht Pfarrerinnen und Pfarrer aus dem ganzen Dekanatsbezirk bereit, um Paare von 11 bis 20 Uhr in Empfang zu nehmen. Etwa im Halbstundentakt seien die Segnungen geplant – und zwar ganz individuell für jedes Paar. Am Anfang gibt es ein Gespräch mit dem Pfarrer oder der Pfarrerin, dann seien ein paar Formulare auszufüllen.

„Jede Segnung ist etwas ganz Persönliches“, betont Schieder. „Wir verschleudern keinen Segen to go, wie oft kritisiert wird. Wir nehmen uns Zeit für jedes Paar.“

„Das ist keine Standard-Segnung und auch keine Massenabfertigung, sondern ein ganz persönliches Geschenk für jedes Paar“, macht Schieder deutlich. Deshalb sei jedes in diesem besonderen Moment allein in der Kinderlehrkirche.

Wer sicher gehen will, an diesem Donnerstag auch dranzukommen, könne sich vorher anmelden, empfiehlt Claudia Schieder. Und diejenigen, die an diesem Tag nicht teilnehmen können oder denen Memmingen zu weit weg ist, weist sie darauf hin, dass so eine Segnung auch in jeder anderen Kirchengemeinde und an jedem anderen Tag möglich ist.