Memmingen

12:19 Uhr

Kombibad in Memmingen: Besuch auf der Baustelle

Beim Bau des neuen Kombibads in Memmingen kommen die Arbeiten gut voran.

Plus Für geschätzt etwa 43 Millionen Euro entsteht in Memmingen das neue Kombibad. Wie die Arbeiten vorankommen und warum im Herbst eine wichtige Wegmarke ansteht.

Von Verena Kaulfersch

Mitte des Jahres 2026 sollen hier zur Freibadsaison die Schwimmerinnen und Schwimmer wieder ihre Bahnen ziehen: Das ist das Ziel beim Bau des Kombibads im Osten von Memmingen. Wo also im Optimalfall in etwas mehr als zwei Jahren ein Anziehungspunkt für Wasserratten aus Memmingen und Umgebung seine Türen öffnet, steht man derzeit noch vor einer großen Baugrube.

Überall über das Areal verteilt sind Bauarbeiter am Werk, zwei Kräne ragen in den Himmel und in der Nähe stehen mehr als mannshohe Materialblöcke mit blauem Dämm-Schaumstoff bereit.

