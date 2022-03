Neue Chefin im Finanzamt

Kerstin Brückl leitet künftig das Finanzamt Memmingen-Mindelheim. Erfahrungen für die neue Aufgabe hat sie in Fürstenfeldbruck, Rosenheim und Kempten gesammelt.

Die rund 210 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Finanzamts Memmingen-Mindelheim erhalten eine neue Chefin. Regierungsdirektorin Kerstin Brückl wird die Aufgabe am 21. März übernehmen. Das teilte das Bayerische Finanzministerium mit.

Finanzminister Albert Füracker gratulierte per Pressemitteilung. „Aufgrund Ihrer Erfahrungen und Führungsverantwortung unter anderem als Ständige Vertretung der Finanzamtsleitung Kempten sind Sie für die neue Tätigkeit bestens gerüstet“, betonte Füracker.

Die Vorgängerin von Kerstin Brückl wechselt an die Hochschule für den öffentlichen Dienst

Kerstin Brückl, Jahrgang 1970, rückt nun als Leitende Regierungsdirektorin auf. Sie gehört der Bayerischen Finanzverwaltung seit 2000 an. Ihre Beamtenlaufbahn begann sie bei den Finanzämtern Fürstenfeldbruck und Rosenheim. Beim Finanzamt Rosenheim leitete sie ein Sachgebiet. 2008 wechselte sie in gleicher Funktion an das Finanzamt Kempten und leitete dort später zusätzlich die Außenstelle Immenstadt. Seit 2016 ist ihr beim Finanzamt Kempten die Ständige Vertretung der Finanzamtsleitung übertragen.

Beim Finanzamt Memmingen-Mindelheim folgt sie auf die Leitende Regierungsdirektorin Dr. Tanja Firgau, die die Fachbereichsleitung Finanzwesen bei der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern übernommen hat. (mz)