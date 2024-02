Mindelheim

Aktion "Hand aufs Herz" nimmt die Angst, im Notfall etwas falsch zu machen

Thore Ostendorf (links) erlitt selbst vor zwei Jahren einen Herzinfarkt und wurde wiederbelebt. Jetzt will er selbst zum Lebensretter werden.

Plus 200 Menschen kamen zur Auftaktveranstaltung ins Forum und lernten mehr zur Hilfe bei Herzstillstand: Jede Minute zählt und alles ist besser, als nichts zu tun.

Von Franz Issing

Es traf ihn wie der Blitz aus heiterem Himmel: Vor zwei Jahren erlitt Thore Ostendorf einen Herzinfarkt. Noch während sein Nachbar die Rettung verständigte, stand plötzlich sein Herz still. Wohl wissend, dass jede Minute zählt, waren die Ersthelfer im Nu vor Ort und holten den Familienvater mittels Herzdruckmassage ins Leben zurück.

Inzwischen geht es Ostendorf wieder gut und er beschloss, selbst Lebensretter zu werden. Und so nahm er mit etwa 200 Mitbürgern allen Alters an der Auftaktveranstaltung der Aktion „Hand aufs Herz“ des Klinikverbundes Allgäu und des BRK-Kreisverbandes Unterallgäu im Mindelheimer Forum teil. Dort hatte er Gelegenheit, die Druckmassage auch bei einem Kind an einer Puppe praxisnah anzuwenden. Schnell bekam er bei dieser Übung das richtige Gefühl für Erste Hilfe im Notfall.

