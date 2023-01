Das Seniorenzentrum St. Georg in Mindelheim hat einen neuen Leiter

Die bisherige Chefin des Seniorenzentrums St. Georg in Mindelheim, Anabel Rasch, übernimmt bei der Caritas neue Aufgaben.

Nach sechs Jahren als Leiterin des Caritas-Seniorenzentrums St. Georg in Mindelheim übernimmt Anabel Rasch mit Beginn des neuen Jahres eine neue Aufgabe bei der CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH. Sie wird das Leitungsteam im Caritas-Seniorenzentrum St. Martin in Lindenberg unterstützen. Der Nachfolger in Mindelheim steht bereits fest.

Wie der aktuellen Hauszeitschrift „Der Schoßhund“ zu entnehmen ist, übernahm Markus Ditterich zum 1. Januar 2023 die Leitung von St. Georg. Der 48-Jährige war seit Juli 2020 Einrichtungsleiter des Caritas-Seniorenzentrums Heilig-Geist-Spital in Landsberg/Lech.

Der neue Leiter des Seniorenzentrums war einst in der Bankenbranche tätig

Ditterich lebt in Immenstadt im Allgäu. Er ist verheiratet und hat zwei Söhne. Der neue Einrichtungsleiter war 20 Jahre lang im Bankfach tätig. 2018 wechselte er in die Altenhilfe. Bei der Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH hat er als Assistent der Einrichtungsleitung in Lindenberg begonnen.

Im Haus St. Georg stehen 120 Wohn- und Pflegeplätze in drei Wohngruppen zur Verfügung. Es sind 46 Einzel- und 37 Doppelzimmer. (mz)

