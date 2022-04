Mindelheim

Die Mindelheimer Gruftkapelle wird endlich saniert

Die Sanierung an der Mindelheimer Gruftkapelle kann beginnen. Diese Woche sollen die Zimmerleute anrücken.

Plus Jetzt sollen die Arbeiten an der Mindelheimer Gruftkapelle beginnen. Die statischen Probleme sind seit 2017 bekannt, doch lange ist nichts passiert. Das hatte Gründe.

Von Franz Issing

Läuft alles nach Plan, kann sich die Gruftkapelle auf dem Mindelheimer Kirchplatz – von Bauzaun und Gerüsten befreit – in vier bis sechs Wochen endlich wieder sehen lassen. Die mit der Sanierung des Kirchturms auf einem der ältesten Gebäude in der Innenstadt beauftragte „Konstruktionsgruppe Bauen“ um den Kemptener Architekten Wendelin Bruland hat eine zügige Sanierung des stark geschädigten Dachstuhles des Kirchleins zugesagt. Diese Woche rücken die Zimmerleute an, um schadhaftes Gebälk zu ersetzen und Dachreiter mit Zwiebelhaube wieder zurechtzurücken.

