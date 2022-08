Die Mindelheimer Jesuiten und ihre Kirche

Von außen unscheinbar, entfaltet das Gotteshaus im Inneren seine Pracht. Was wissen wir über diese Kirche?

Ein kräftiges Rosé, effektvoll gepaart mit vornehmem Gelb und dem Weiß der Pilaster: Wer die Jesuitenkirche betritt, erfährt eine heitere Begrüßung, fühlt sich sofort willkommen und geborgen. Der Blick wird, auch dem nicht übermäßig hohen Gewölbe geschuldet, nach vorne gerichtet. Die Kirche ist Zeugnis der großen Bedeutung, die die Jesuiten für Mindelheim hatten. Letztlich haben die Jesuiten aus Mindelheim eine Schulstadt gemacht.

Die Kirche liegt am westlichen Rande der Altstadt. Im Inneren ist sie ganz in Richtung Osten ausgerichtet, dem Licht entgegen, in dessen Glanz sie erstrahlt. Wenn es nicht zwischenzeitlich zu abgedroschen klingen würde, hier hätte die Wendung vom Festsaal Gottes ihre manifeste Legitimation.

Die Jesuitenkirche steht im Schatten des Unteren Tores

Der Passant auf der Straße ahnt nichts von der Pracht des Inneren. Unscheinbar, mitunter gar nicht als eine Kirche erkennbar, steht der Bau im Schatten des Unteren Tores. Was wissen wir über die Auftraggeber dieses Bauwerks? An der Stelle des späteren Jesuitenkollegs befand sich schon einmal ein Kloster. Die dortigen Augustiner nahmen jedoch nach der Reformation sukzessive den neuen Glauben an, sodass der Konvent im Jahr 1526 aufgelöst wurde. Aber was tun mit den nun leer stehenden Gebäuden?

Ebenfalls als Kind der großen lutherischen Glaubensspaltung wurde wenig später die Societas Jesu, der Orden der Jesuiten gegründet. Galt es doch, die für den Katholizismus – und somit für Gottes Heilsplan – verloren geglaubten Gebiete wieder in den Schoß der römischen Kirche aufzunehmen.

Gegenreformation wurde dieses Ansinnen genannt und die Jesuiten agierten dabei als deren Werkzeug. Die beiden Konfessionen kämpften mit unterschiedlichen, jedoch gleich effektiven Bandagen: Hier der protestantische Purismus, dominierend das Wort, der Fokus gerichtet auf das Eigentliche aber kaum Greifbare. Dort ein Überschwang an Theatralik und Pracht, ein Abglanz eines himmlischen Jerusalem.

Dazu die politische Lage zu Beginn des 17. Jahrhunderts: Viele Fürsten und die meisten Reichsstädte hatten sich dem protestantischen Geist geöffnet. Das war nicht unbedingt aus Überzeugung geschehen als vielmehr in Opposition zum erzkatholischen habsburgischen Kaiserhof.

Der Dreißigjährige Krieg betraf auch Mindelheim

Diese brüchigen Konstellationen mussten zwangsweise zu einem Inferno führen: Der Dreißigjährige Krieg dauerte von 1618 bis 1648. Just im ersten Kriegsjahr, von dem freilich in Mittelschwaben noch nicht viel zu spüren war, übergab der bayerische Herzog Maximilian I. den Jesuiten aus seiner Residenzstadt München ein verwahrlostes Gebäude in Mindelheim.

Das verlassene Augustinerkloster konnte auf eine Zukunft hoffen. Doch zunächst galt es, die massiven Bauschäden in den Griff zu bekommen. An der Kirche konnte der Chor sogar gerettet werden und erfuhr seine erneute Weihe im Jahr 1625. Das neu errichtete und nach Westen verlängerte Schiff wurde im Folgejahr fertiggestellt. Die Ausstattung der, dem Patronat Maria Verkündigung geweihten Kirche, konnte allerdings erst nach dem Ende des großen Krieges beschafft werden.

Knappe hundert Jahre später musste das Gotteshaus einen weiteren umfassenden Umbau über sich ergehen lassen. Pater Joseph Guldimann ließ zunächst schadhafte Bauteile ersetzen, entschied sich dann aber für eine Weitung des Innenraums. Hierzu erhöhte er das Schiff um 2,50 Meter und verlängerte die Kirche nach Westen. Auch die heute so charakteristischen Wandpfeiler wurden im Rahmen dieser Bauarbeiten eingezogen.

Die Medaillons in der Mindelheimer Jesuitenkirche erzählen Szenen aus dem Marienleben

Der freundliche Saal, so wie wir ihn heute kennen, ist eine Schöpfung des Rokoko aus dem 18. Jahrhundert. Der bedeutendste Mitgründer des Jesuitenordens, Ignatius von Loyola, wacht nicht nur über seine Kirche: Hoch oben auf dem Kanzeldeckel verkündet der später heiliggesprochene Baske den symbolisierten vier Erdteilen seinen Grundsatz „alles zur größeren Ehre Gottes“.

Besonders aufwändig gestaltet ist auch die Kanzel in der Mindelheimer Jesuitenkirche. Foto: Manhalter

Die Kanzel selbst korrespondiert in ihrem heiteren Rokoko mit dem Bildmotiven am Gewölbe. Nicht gemalt, sondern in feinem Stuckwerk erzählen die Medaillons Szenen aus dem Marienleben. Ein Bilderbuch des tiefen Katechismus, detailverliebt und eine freudige Leichtigkeit ausstrahlend aber heimlich bereits eine wehmütige Elegie vorwegnehmend.

Bereits wenige Jahre später hatte der Wind der Aufklärung auch Bayern erreicht. Kurfürst Max III. Joseph hielt wenig von Frömmelei und Wallfahrten, schließlich entschied sich Papst Clemens XIV. im Jahr 1773, den Jesuitenorden förmlich aufzuheben. Das Mindelheimer Gotteshaus wurde Nebenkirche der Pfarrei, das Kolleg vorübergehend Sitz des Malteserordens. Nach der Säkularisation ging auch dieses in Privatbesitz über. Dennoch hätte der Ordensgründer Ignatius an der heutigen, vorbildlich restaurierten Jesuitenkirche sicherlich seine wahre Freude gehabt.