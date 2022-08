Ein Dach über den Dächern Mindelheims

Plus Der große Dachstuhl der Mindelburg verrät so einiges über die Geschichte des Gebäudes. Anderswo wird noch geforscht, um noch mehr über Mindelheims Wahrzeichen zu erfahren.

Das Wahrzeichen der Stadt Mindelheim ist unbestritten die Mindelburg. Eins der wichtigsten Ereignisse dort war der Brand im Jahr 1646, ein militärischer Schlag der Schweden. Der Wiederaufbau der Festung um 1670 durch den Jesuitenbaumeister Michael Tumb und den Mindelheimer Zimmerermeister Caspar Biber ist unter anderem architektonisch höchst interessant, besonders mit Blick auf den Dachboden, der danach lange Zeit als Kornspeicher genutzt wurde.