Eine musikalische Leistung, die Prüfer und Publikum überzeugt

Plus Prüfung auf offener Bühne: Die junge Dirigentin Hannah Karlstetter stellt bei ihrem Masterkonzert gemeinsam mit Musikern der Mindelheimer Stadtkapelle ihr Können unter Beweis.

Das Masterkonzert von Hannah Karlstetter war vorüber. Die Besucherinnen und Besucher in der Dreifach-Sporthalle des Maristenkollegs in Mindelheim spendeten minutenlangen Applaus. Sie riefen „Bravo“ und ließen Begeisterungspfiffe hören – das alles mehr als wohl verdient.