Eine saubere Leistung der Müllsammler in Mindelheim

Helferinnen und Helfer sammeln bei einer Aktion des Mindelheimer Rotary-Clubs über 180 Kilo Müll ein. Es tauchten auch gruselige Fundstücke auf.

Der Blick aus dem Fenster ließ nichts Gutes ahnen: Es regnete bei kühlen acht Grad. Umso überraschter war Roman Albrecht, der Präsident des Rotary-Clubs Mindelheim, als sich 19 Teams, bestehend aus rund 60 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, einfanden, um die Müllsammelaktion zu unterstützen. Die Teams bekamen nicht nur Tipps, wo das Sammeln am sinnvollsten sein könnte, sondern von Kurt-Jochen Walter auch Greifer, Einmalhandschuhe und Müllsäcke. Miran Al Hajj (4 Jahre) und sein Freund Emil Briegel (5 Jahre) waren mit ihren umweltbewussten Müttern aus Bad Wörishofen gekommen und sammelten mit einer Begeisterung, die ihresgleichen sucht. Beide Mütter finden es sehr wichtig, dass die Kinder ein Gefühl dafür bekommen, dass man sein Bonbonpapierchen und andere Dinge nicht einfach so wegschmeißt. Sie sammeln mit ihren beiden Söhnen oft auch einfach so den Müll im Park und auf dem Spielplatz.

Immer mehr Menschen werden nicht nur in Mindelheim für das Thema Umweltschutz sensibilisiert

Auch Stefan Fässler vom Bund Naturschutz, der an diesem Tag neben einem verrosteten Fahrrad auch eklige Dinge wie Windeln und Unterhosen zur Sammelstelle bringt, hat immer Einmalhandschuhe dabei, um den Wald von Müll zu befreien. Er betont jedoch, dass die Menge an Müll in den letzten zehn Jahren abgenommen hat, auch die Waldarbeiter seien inzwischen für das Thema sensibilisiert.

Die Organisatoren Markus Putz (links) und Kurt-Jochen Walter waren begeistert von der Resonanz auf die Aktion des Rotary-Clubs. Foto: Kathrin Elsner

Die beiden 15-jährigen Freundinnen Carolin Vogt und Corinna Schwank stehen sonst samstags nicht um 8 Uhr auf – aber für diese tolle Aktion taten sie es gern. „Cool, dass der Müll weg ist aus der Natur“, sagte Carolin mit einem Lächeln. Begleitet von Claudia Schwank und Brigitte Fischer entdeckte ihr Team an diesem Tag das skurrilste Müllfundstück, das am Schluss mit einem goldenen Besen prämiert wurde: einen gefüllten Urin-Beutel, bei dessen Anblick einem glatt schlecht werden konnte. „Dass es so gruselig wird, hätte ich nicht gedacht“ – Kurt-Jochen Walter sprach aus, was viele dachten.

Lange sah es so aus, als ob das Viererteam mit rund 16 Kilo gesammeltem Müll auch noch den goldenen Besen in der Kategorie „am meisten Müll gesammelt“ bekommen sollte, doch dann kamen Sigrid und Thorsten Röhr mit ihrem sechsjährigen Sohn Maximilian, der trotz des Regens unbedingt an der Aktion teilnehmen wollte. Sie suchten im Bahnhofsviertel und brachten stolze 34 Kilo Müll auf die Waage!

Zum Dank wurden in Mindelheim goldene Besen verteilt

Da war nicht nur die Freude über den goldenen Besen samt Urkunde riesengroß, sondern auch der Hunger. Wie gut, dass Waltraud Albrecht so gut für das leibliche Wohl gesorgt hatte und es für jeden belegte Brötchen, Nussecken, Kaltgetränke und für die Erwachsenen warmen Kaffee gab.

Zum Abschied freuten sich die Teilnehmer noch über ein kleines Geschenk von Bürsten-Walter, jedes Team durfte sich einen grünen Besen mit nach Hause nehmen.

Drei Umweltschutzprojekte im Unterallgäu bekommen jeweils 1000 Euro

So wurde an diesem Vormittag die Stadt Mindelheim von insgesamt 182,4 Kilo Müll befreit, die später vom Bauhof entsorgt wurden. Der Rotary Club zahlte für jedes Kilo und rundete die Spendensumme dann noch auf 3000 Euro auf, sodass jedes der drei ausgewählten Umweltprojekte 1000 Euro bekommen wird. Es sind dies der Bienenlehrstand in Warmisried, der Wildbienenlehrpfad von Erik Ahlborn und seiner Frau unterhalb der Mindelburg sowie der Bund Naturschutz, der in der Region wirtschaftlich nicht mehr genutzte Weiherflächen als Lebensraum für Amphibien erwerben möchte.