Erfolgreiche Maskenforscher aus Mindelheim

Die Realschule des Maristenkollegs landet bei einem überregionalen Physik-Wettbewerb auf einem Spitzenplatz.

Mit einem Nobelpreisträger plaudern und einen richtigen Astronauten mit Fragen bombardieren? Schülerinnen und Schüler der Realschule des Mindelheimer Maristenkollegs war das kürzlich vergönnt. Sie hatten zuvor fleißig geforscht und sich so einen Spitzenplatz beim Gregor-Mendel-Forschungspreis verdient. Im Scheiben-Gasbehälter in Augsburg fand die Preisverleihung für die erfolgreichen Schülerinnen und Schüler statt, die im Fach Physik Besonderes geleistet haben. „Reach for the Stars – Astrophysik und Raumfahrttechnik“ hieß der Gregor-Mendel-Forschungspreis des Schulwerks der Diözese Augsburg. Die Projektgruppe der 9RA hatte im Schuljahr 2021/22 zusammen mit ihrer Physiklehrerin Nicole Hofmann zum Thema „Filtration von Masken und Upcycling gebrauchter Masken“ geforscht und eine – wie die Jury befand – sehr gute zusammenfassende Präsentation erstellt.

Die jungen Leute aus Mindelheim hatten viele Fragen an den Astronauten und den Nobelpreisträger

Als Lohn erreichten die Jugendlichen einen hervorragenden zweiten Platz. Dieser Preis wurde von Bischof Bertram Meier überreicht und ist mit 500 Euro dotiert. Nach den Vorträgen des Physik-Nobelpreisträgers von 2020, Prof. Reinhard Genzel, und einem Vortrag des Astronauten Prof. Ulrich Walter bestand für die Preisträger Gelegenheit, den beiden Forschern Fragen zu stellen. Sie nutzten diese einmalige Gelegenheit eifrig, wie Schulleiterin Nicole Hofmann mitteilt. Auslöser zu diesem Projekt war eine Ausschreibung der Nanoinitiative Bayern, bei der die Realschule des Maristenkollegs auch früher schon sehr erfolgreich abgeschnitten hatte.

Dieses Mal ging es um die Filtration von unterschiedlichen Masken. Hierzu waren viele Versuche nötig mit unterschiedlichen Flüssigkeiten und auch über verschiedene Zeiträume.

Aus getragenen Masken entwickelten die Mindelheimer Jugendlichen hängende Pflanzgefäße

Auch die Traglast der Masken wurde in einem Langzeitversuch getestet. Die Gruppe erarbeitete auch eine Idee zum Upcycling gebrauchter Masken, nämlich „Vertical gardening“. Dazu entwarfen, konstruierten und bauten die Schülerinnen und Schüler Modelle und Halterungen. Bei diesem bayernweiten Schulwettbewerb erreichte die Projektgruppe der 9RA den dritten Platz. (mz)