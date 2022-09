Feuer und Flamme für die Mindelheimer Feuerwehr

Bei ihrem Familientag gewährt die Mindelheimer Wehr den zahlreichen Gästen interessante Einblicke in ihre Arbeit.

Einen spannenden Einblick ins Feuerwehrleben haben die vielen Besucher und Besucherinnen beim Tag der offenen Tür der Mindelheimer Feuerwehr bekommen. Zum 160-jährigen Jubiläum haben sich die Floriansjünger so einiges einfallen lassen, um Jung und Alt zu faszinieren. Nicht nur beeindruckende Fahrzeuge, wie der ausgeliehene Feuerwehr-Unimog oder das Drehleiterfahrzeug, welches in schwindelerregende Höhe ausgefahren wurde, brachten die Gäste zum Staunen. Die eigentlichen Einsatzfahrzeuge standen übrigens einige Meter außerhalb des Geländes, damit die Feuerwehr im Ernstfall auch trotz des Fests sofort hätte ausrücken können.

Mit einem Laserstrahl konnten die Kinder ausprobieren, dass ein Brand nicht so einfach zu löschen ist. Foto: Sabine Adelwarth

Die 111 aktiven Feuerwehrmänner und eine Feuerwehrfrau haben ein tolles Fest auf die Beine gestellt und ließen Kinderaugen leuchten. Allein schon die abwechslungsreiche Feuerwehr-Olympiade mit insgesamt acht Stationen und Stempelparcours war ein Highlight für den Nachwuchs.

Die Atemschutzstrecke im Keller des Mindelheimer Feuerwehrhauses war bei den Kindern besonders beliebt

Auch die Polizei sowie das Bayerische Rote Kreuz waren vor Ort und informierten die Gäste umfangreich über ihre Arbeit. Natürlich gab es auch dort einen Stempel für die Olympiade abzuholen. Aaron Staffel vom Roten Kreuz legte verschiedene Verbände an die Arme der jungen Besucher und Kriminalhauptkommissar Mark Schmid und sein Kollege Kriminalhauptmeister Mario Spendel demonstrierten eindrucksvoll, wie ein Einbrecher innerhalb von sechs Sekunden ein Fenster aufbrechen kann.

Besonders beliebt bei den Kindern war die Atemschutzstrecke im Kellerraum des Feuerwehrhauses, der sonst den Feuerwehren im Landkreis als Übungsraum dient. Dort konnten sie selbst in die Rolle eines Atemschutzträgers schlüpfen. Wo sonst Rauch, Hitze und Lärm herrschen, ging es am Familientag ein wenig harmloser zu als üblich. Aufwendige Deko und Feuerimitate schufen trotzdem eine brandgefährliche Atmosphäre.

31 Bilder Beim Familientag der Mindelheimer Feuerwehr ist viel geboten Foto: Sabine Adelwarth

Mit einer Laserspritze merkten die Kleinen schnell, dass ein Feuer nicht so einfach gelöscht werden kann, wie man vielleicht meint. Kaum hatten die Kinder den „Wasserstrahl“ auf die linke Seite des brennenden Objekts gerichtet, flammte es daneben auch schon wieder auf. Da war Durchhalten angesagt.

Enrico Mutzel wurde die Liebe zur Feuerwehr wohl in die Wiege gelegt - sein Vater ist in Mindelheim Erster Kommandant

Auch das Durchkrabbeln durch die Gitterkäfige war eine kleine Herausforderung. Die Vorstellung, dass die Feuerwehrleute in voller Montur durch die engen Gänge schlüpfen müssen, bei Dunkelheit, Lärm und Rauch, ist wahrlich beeindruckend und eine körperliche Höchstleistung. Doch an diesem Tag meisterten alle Nachwuchsfloriansjünger die Schwierigkeiten ohne Probleme und erhielten am Ende ihren heiß begehrten Stempel.

Lia Straub aus Breitenbrunn fand die Atemschutzstrecke „am coolsten“. Die drei Freunde Nico Draeger, Niklas Hable und Enrico Mutzel durchkrabbelten den Parcours ebenfalls problemlos. Der elfjährige Nico wartet förmlich schon gebannt auf seinen zwölften Geburtstag, denn dann kann er endlich bei der Jugendfeuerwehr mitmachen. Diese Leidenschaft kommt nicht von ungefähr und wurde ihm praktisch in die Wiege gelegt: Er ist nämlich der Sohn des Ersten Kommandanten Robert Draeger.

Die drei Freunde Nico Draeger, Enrico Mutzel und Niklas Hable (von links) absolvierten mit Helm gerüstet den Atemschutzträger-Parcours. Foto: Sabine Adelwarth

Nicos 15-jährige Schwester Giulia ist auch schon vom Feuerwehrfieber befallen und seit einem Jahr dabei. Niklas dagegen möchte lieber einmal Soldat werden und Enrico ist noch unentschlossen. „Früher war ich eher heiß auf die Feuerwehr, jetzt nicht mehr so“, gibt er mit einem Schmunzeln zu. Linus Ernst aus Sontheim fand den Polizeistand am besten, denn dort konnte er als kleiner Polizeifan eine Polizeimütze basteln.

Bei zwei Schaueinsätzen zeigten die Mindelheimer Feuerwehrleute ihr Können

Aber nicht nur die Kinder kamen auf ihre Kosten, sondern auch die Erwachsenen: Zwei Schauübungen auf der Bad Wörishofer Straße hatten es in sich. Der simulierte Verkehrsunfall mit einem Auto, das an einem Baum seitlich liegen geblieben war, und einer eingeklemmten Person war ziemlich spektakulär. Routiniert demonstrierten die Einsatzkräfte die einzelnen Handgriffe. Der rote Audi wurde für die Personenrettung komplett mit dem Rettungsspreizer zerlegt und der Verletzte konnte schnell von den Rettungssanitätern abtransportiert werden. Später gab es dann noch in der Dunkelheit einen fingierten Einsatz mit Gefahrstoffen, zu dem die Einsatzkräfte in kompletter Schutzmontur ausrückten.

Am Vorabend des Familientages hat die Freiwillige Feuerwehr Mindelheim zusammen mit etlichen Gastwehren ihr 160-jähriges Bestehen gefeiert. Foto: Marcus Barnstorf

Die Band „Käs änd Roll“ sorgte für Stimmung und bot den perfekten Abschluss für einen interessanten Tag bei der ehrenamtlichen Feuerwehr. Die hatte schon am Vortag mit einem Festabend ihr 160-jähriges Bestehen gefeiert. Zwölf Feuerwehren, darunter auch die der Mindelheimer Partnerstädte Tramin und Schwaz waren mit ihren Fahnenabordnungen vor Ort. Ein langer Festzug, in den sich auch die Mindelheimer Stadtkapelle eingereiht hatte, schlängelte sich vom Feuerwehrhaus zur Stadtpfarrkirche. Dort zelebrierte Dekan Andreas Straub zusammen mit Diözesanseelsorger Bernd Rochna den Festgottesdienst. Dieser war nicht nur zwei Jahre lang Pastoralpraktikant in Mindelheim, sondern in dieser Zeit auch bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv und hat so einen besonderen Bezug zur Mindelheimer Wehr.