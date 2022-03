Großer Andrang mit großem Abstand in der Maria-Ward-Realschule

Die Mindelheimer Maria-Ward-Realschule zeigt bei ihrem Tag der offenen Tür auch unter Corona-Bedingungen ihre vielen Stärken.

Die Maria-Ward-Realschule als Lern- und Lebensort wollten beim traditionellen Tag der offenen Tür etwa 300 Gäste jeden Alters kennenlernen. Corona geschuldet führten Lehrkräfte Kleingruppen im Abstand von 15 Minuten durch die Schule, die derzeit 643 Schülerinnen und Schüler besuchen.

In den Gängen und Klassenzimmern herrschte im Gegensatz zu dem Informations-Event früherer Zeiten kein Gedränge. Spielend demonstrierten Mädchen und Jungen ihren Eltern, Geschwistern, Bekannten und Verwandten das Schulleben und zeigten, was sie im Unterricht gelernt hatten. Vorgestellt wurde auch das Konzept der gebundenen Ganztagsschule, dass Müttern und Vätern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie leichter macht und den Nachwuchs im Wechsel von Freizeit- und Erholungsphasen vom Hausaufgabenstress befreit.

Die musische Bildung hat in der Mindelheimer Maria-Ward-Realschule einen hohen Stellenwert

Wer wollte, konnte auch mit dem Elternbeirat Bekanntschaft schließen, während Mitglieder der Schülermitverwaltung in hauseigenen T-Shirts zum Blättern in der Schulzeitung aufforderten. Außerdem erklang überall im Schulgebäude Musik. Die Streicher-, Bläser-, Gitarren- und Chorklassen ließen ihre Instrumente und Stimmen erklingen und machten mit kleinen Konzerten deutlich, dass die musische Bildung bei Maria Ward einen hohen Stellenwert hat.

Aus Kisten lernen die Schülerinnen und Schüler neuerdings in einer Lernoase. Dort stellen sie ihren Unterrichtsstoff mit selbst gewählten Lernmitteln aus kleinen Holzkistchen in der Freizeit zusammen. Diese spezielle Form der Betreuung ist eine Kooperation von Kolpings-Akademie und den Lehrkräften von Maria Ward.

Beim „Lernen aus Kisten“ stellen sich die Schülerinnen und Schüler der Maria-Ward-Realschule ihren Stoff selbst zusammen. Foto: Franz Issing

Schauen und Staunen war im Werkraum angesagt. Dort fielen lustige Figuren aus Papier und Pappe besonders ins Auge. „Alles nur Verpackung“ mögen sich die Besucher gedacht haben, die von fingerfertigen Schülern auch mit moderner Wohnarchitektur im Miniformat konfrontiert wurden.

Für die Besucher gab es zum Abschluss des Tags der offenen Tür in der Maria-Ward-Realschule Popcorn

Auch Einblicke in den Sportunterricht wurden in der Turnhalle gewährt. Den Jugendlichen beim Ballspiel oder Bouldern an der Kletterwand zuzuschauen, machte den Besuchern viel Spaß. Und wer sein Wissen zur Zufriedenheit getestet hatte und von den vielen Eindrücken überwältigt und von Blitz und Donner im Physiksaal gerührt war, hatte zwischendurch im Gebetsraum Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen.

Wer hoch hinaus will, ist an der Maria-Ward-Schule in Mindelheim richtig. Im Sportunterricht stehen auch Bouldern und Klettern auf dem Programm. Foto: Franz Issing

Die Besucher gingen am Ende mit einer süßen Überraschung nach Hause. Die Mädels der 7. Klasse drückten ihnen eine Tüte Popcorn in die Hand, das sie in der Schulküche vor den Augen der Gäste zubereitet hatten.

Anmeldungen für die Maria-Ward-Realschule sind im Internet unter der Adresse www.maria-ward-realschule-mindelheim.de möglich.