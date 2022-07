Mann „duscht“ am Mindelheimer Marienbrunnen

Am Dienstagnachmittag ist die Mindelheimer Polizei auf den Marienplatz gerufen worden: Ein Mann hatte dort im Brunnen "geduscht" und Kinder angesprochen.

Am Dienstagnachmittag erreichte die Mindelheimer Polizei die Beschwerde, dass sich ein nur spärlich mit einem Strandtuch bekleideter Mann am Marienbrunnen in der Mindelheimer Innenstadt dusche. Er habe auch mit Wasser herumgespritzt und Kinder, die sich am Brunnen erfrischten, unpassend angesprochen.

Als die Beamten den 51-jährigen, der dem Brunnen bereits wieder entstiegen war, ansprachen, reagierte dieser aggressiv, heißt es im Polizeibericht.

Der Mann beleidigte die Polizei, die seine Personalien feststellen wollte

Da der Verdacht einer Ordnungswidrigkeit vorlag, stellten die Beamten die Personalien des Mannes fest. Daraufhin beleidigte er Polizeiangaben zufolge einen der Polizisten.

Nun hat er ein Strafverfahren wegen Beleidigung am Hals, die Ordnungswidrigkeit wird noch geprüft. (mz)