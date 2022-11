Mindelheimer Jesuitenkrippe mit neuem Konzept

Auch heuer wird in der Jesuitenkirche wieder die Krippe aus dem 17. und 18. Jahrhundert zu sein, allerdings in anderer Form als zuletzt.

Die 80 Krippenfiguren der Mindelheimer Jesuitenkrippe aus dem 17. und 18. Jahrhundert sind wohlbehalten von der „Reha“ zurück. Von Restaurator Ernst Striebel gesund gepflegt warten sie auf ihren großen Auftritt in der Mindelheimer Jesuitenkirche. Aufgebaut wird die Krippe heuer erstmals nach einem neuen Konzept und in drei Schritten.

Die Jesuitenkrippe steht jetzt mittig im Chorraum und ist wie im 18. Jahrhundert symmetrisch aufgebaut. Foto: Franz Issing

Restaurator Striebel und Museumsleiter Markus Fischer waren bestrebt der Krippentradition der Jesuiten zu entsprechen. Am ersten Advents-Sonntag dominiert die Verkündigung der frohen Botschaft an Maria, an Weihnachten stehen die Geburt Christi und die Anbetung der Hirten im Mittelpunkt. Nach dem Jahreswechsel machen die Könige aus dem Morgenland in Begleitung von sechs Soldaten dem Jesuskind ihre Aufwartung.

Die 80 Figuren der Mindelheimer Jesuitenkrippe aus dem 17. und 18. Jahrhundert sind restauriert worden. Foto: Franz Issing

Wer die Mindellheimer Jesuitenkrippe in ihrer ganzen Pracht bewundern will, muss jetzt dreimal kommen, sagt Kreisheimatpfleger Markus Fischer

Die neuen Uniformen und Kleider der militärischen Eskorte finanzierte der Freundeskreis Alt-Mindelheim. Als Vorlage dafür diente dem Restaurator eine erhaltene Uniformjacke aus der Zeit um 1800, die er im Jesuiten-Depot fand. „Wer die Krippe in ihrer ganzen Pracht bewundern will, muss halt jetzt dreimal kommen“, sagt Kreisheimatpfleger Markus Fischer. Ersetzt werden mussten bei vielen Figuren fehlende Finger, aber auch Pferdeohren und Elefantenschwänze mussten repariert werden.

Bei ihrem Konzept zum Aufbau hielten sich Striebel und Fischer an den im 18.Jahrhundert geltenden Gestaltungsgrundsatz der Symmetrie. Die Szenerie steht jetzt mittig im Chorraum. Fischer hat eine aus drei Ebenen bestehende Kulisse aus Holz gefertigt und Ernst Striebel ließ sich bei der Bemalung von historischen Bildern inspirieren. Die Sockel, die Fischer gebaut hat, lassen sich leicht zusammenstecken und machen so einen schnelleren Aufbau möglich.

Natürlich dürfen in der Mindelheimer Jesuitenkrippe auch Schafe nicht fehlen. Foto: Franz Issing

Während Ehrenbürgerin Olli Hirle und ihr Team früher zwei Tage mit dem Aufbau beschäftigt waren, ist die Krippe in drei Bildern jetzt in nur 90 Minuten aufgestellt. Auch Stadtpfarrer Andreas Straub lobt das neue Konzept, weil die Szenen liturgisch zum Kirchenjahr passen. Die Gesamtkosten der Krippen-Restaurierung liegen bei 75.000 Euro. Dank vieler großzügiger Spender ist die Finanzierung gesichert.