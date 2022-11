Glücksbringer-Aktion: Malteser appellieren an die Hilfsbereitschaft

Die Helfer der Organisation packen auch in Mindelheim wieder Lebensmittel für Menschen in Rumänien.

Seit 15 Jahren alljährlich in der Vorweihnachtszeit sammeln die Malteser im Rahmen ihrer Glücksbringer-Aktion in der Diözese Augsburg für Not leidende Familien in den rumänischen Regionen Gaesti und Tirgoviste. Auch dieses Jahr sind wieder die Malteser in Mindelheim mit von der Partie.

Not und Hoffnungslosigkeit sind groß

Dieses Jahr wollen die Malteser wieder Not leidenden Kindern, Eltern und Senioren in den Regionen Gaesti und Tirgoviste helfen, da die Corona-Pandemie ihre Spuren hinterlassen hat. Die Not und Hoffnungslosigkeit sind dort sehr groß – aufgrund der Einschränkungen und Auswirkungen der Pandemie seien viele Menschen isoliert und ohne Hilfe, heißt es in einer Mitteilung der Malteser.

„Wir waren überwältigt von der Hilfsbereitschaft in der Pandemie und hoffen, auch dieses Jahr wieder zahlreichen Familien in Rumänien mit den Paketen, durch Ihre Spenden finanziert, Freude und Hoffnung schenken zu können“, so Alexander Pereira, Diözesangeschäftsführer der Malteser. Die Glücksbringer-Trucks der Malteser machen sich auf den Weg in den Süden Rumäniens, beladen mit Lebensmittelpaketen, die von Kindern und Erwachsenen aus der Diözese Augsburg in der Vorweihnachtszeit gepackt wurden.

In Mindelheim ist Max Rogg ehrenamtlicher Leiter der Glücksbringer-Aktion. Er appelliert an die Menschen: „Helfen Sie mit, ein wenig Licht in das Leben dieser Menschen zu bringen.“

Für 23 Euro kann man fertige Lebensmittelpakete kaufen

Wer mitmachen will, kann entweder selbst ein Lebensmittelpaket schnüren oder 23 Euro für ein Paket spenden, das dann von den Maltesern zusammengestellt wird. Das Paket sollte enthalten: Malblock, Buntstifte oder Kuscheltier als Geschenk für Kinder, zwei Kilo Zucker, zwei Kilo Mehl, ein Kilo Reis, ein Kilo Nudeln, ein Päckchen Salz, ein Liter Speiseöl (nicht in Glasflaschen), zwei Packungen Kekse, zwei Packungen Früchtetee, zwei Tafeln Schokolade, ein Duschgel, eine Tube Zahnpasta und Zahnbürsten.

Die Päckchen können abgegeben werden von Montag bis Freitag an der Malteser Dienststelle in Mindelheim, Zeppelinweg 13. Auf Wunsch gibt es auch leere Kartons. Die Malteser sind am 2. und 3. Dezember im Allgäu Center beim Kaufmarkt und am 9. und 13. Dezember im V-Markt Mindelheim. Dort können Päckchen erworben werden. Sie werden von den Helfern gepackt. Verladen werden die Hilfspakete am 17. Dezember. Am 22. Dezember geht der Lkw in Richtung Rumänien ab. (mz)