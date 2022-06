Sie mögen Mindelheim als ihre neue Heimat

Plus Im Forum begrüßte die Stadt Mindelheim ihre neuen Bewohnerinnen und Bewohner und präsentierte, was sie zu bieten hat.

Historisch gekleidete Männer und Frauen vom Frundsbergfähnlein fielen im Forum gleich ins Auge. Zum Neubürgerempfang hatten die „Neuen“ eine schriftliche Einladung bekommen und viele nutzten die Gelegenheit sich zu informieren über Sehenswürdigkeiten, Vereine, Bildungsmöglichkeiten, Veranstaltungen und Freizeitangebote in der Stadt. Wir stellen einige vor.