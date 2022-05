Urlaub mal anders: Eine Mindelheimerin ist begeistert vom Haustausch

Ein Gespräch mit Christel Klemenjak über Erinnerungen an internationale Haustausche und ihr neues Buch.

Wie ist es, statt Hotel oder Ferienwohnung, Urlaub mit einem Haus- oder Wohnungstausch zu machen? Christl Klemenjak und ihr Mann sind seit vielen Jahren Mitglied eines Haustausch-Netzwerkes, das weltweit Häuser und Wohnungen zum Tausch anbietet. Was man in knapp 40 Jahren mit den Tauschpartnern, deren Freunden und Familien erlebt, erzählt Christel Klemenjak in ihrem neuen Buch „Zuhause in der ganzen Welt“.

Wie fühlt es sich an, das eigene Buch in den Händen zu halten?

Klemenjak: Großartig. Ich schwebe auf Wolke 7. Es ist mein erstes Buch, also ein ganz besonderes Erlebnis.

Was hat Sie 1983 bewogen, Ihr Zuhause fremden Menschen zu überlassen und für diesen Urlaub, es waren vier Wochen in Los Angeles, in deren Haus zu ziehen?

Klemenjak: Wir hatten einen Zeitungsartikel über diese alternative Urlaubsform gelesen und waren gleich ganz begeistert von dieser Idee. Als Haustauscher lebt man meist abseits vom Tourismus mit Einheimischen und wie diese, lernt so das Land und deren Bewohner intensiv kennen. Wir haben dadurch viele langjährige Freundschaften geschlossen. Außerdem ist diese Idee auch umweltfreundlich: Für Haustauscher müssen keine Hotelburgen gebaut werden, sie nutzen die vorhandene Infrastruktur. Auch ökologisch ist die Idee interessant. Durch unsere Tausche sind Urlauber aus New York, Boston, Schweden, Finnland, Island, Rom, Amsterdam und Lanzarote nach Mindelheim gekommen und haben sich hier sehr wohl gefühlt.

Das klingt fast schon abenteuerlich. Braucht es nicht eine große Portion Vertrauen, wenn man Fremden seine Türen öffnet?

Klemenjak: Das schon. Gegenseitiges Vertrauen und Toleranz sind die Grundvoraussetzungen für Haustausche. Aber wir empfinden es als sehr angenehm, dass unser Haus während unseres Urlaubs nicht unbewohnt ist, so wird sogar der Garten versorgt.

Wann kamen Sie auf die Idee, dieses Buch zu schreiben?

Klemenjak: Ich habe Freunden und Mitgliedern des Kunstvereins immer von unseren Reisen erzählt. Sie waren es, die mir gesagt haben, ich solle meine Erlebnisse doch aufschreiben. Während der Einschränkungen durch Corona konnten wir nicht reisen. Da habe ich mit meinem Mann Reisefotos und Videos angesehen. Mein Mann hat ein viel besseres Gedächtnis als ich und war eine unverzichtbare Unterstützung, während ich die insgesamt 83 Reisen beschrieben habe.

Wie lange haben Sie an Ihrem Buch geschrieben? Es sind ja stolze 510 Seiten!

Klemenjak: Ungefähr ein Jahr. Das ging eigentlich sehr schnell, ich musste mir nichts ausdenken. Ich habe die Reisen in Gedanken noch einmal erlebt, genossen und niedergeschrieben.

Hatten Sie von Anfang an die Idee, dass daraus ein Buch entstehen könnte?

Klemenjak: Nein. Zunächst hat mir das Schreiben einfach Freude bereitet. Immer wenn ich eine Reise fertig geschrieben hatte, habe ich „mein Buch“ an zwei gute Freunde geschickt, die mich animierten, weiter zu schreiben. Zuletzt hatte ich elf Probeleser, die mir rieten, mein Manuskript wirklich einem Verlag anzubieten.

Am 18. Mai haben Sie Ihre Premierenlesung im Silvester-Saal in Mindelheim. Sind Sie sehr aufgeregt?

Klemenjak: Noch nicht! Ich habe ja Dank meiner Zeit als Vorsitzende des Kunstvereins schon Erfahrung damit, vor Publikum zu sprechen. Aber es ist eine neue und spannende Situation, sein eigenes, sehr persönliches Werk vorzustellen. Also, die Nervosität wird sicher noch kommen!

Und wohin geht die nächste Urlaubsreise?

Klemenjak: Wir werden im Herbst nach Brügge fahren.

Wieder mit Haustausch?

Klemenjak: (lacht) Natürlich. Anders können wir uns einen Urlaub nicht mehr vorstellen.

Die Premierenlesung aus dem Buch „Zuhause in der ganzen Welt“ findet am Mittwoch, 18. Mai, im Silvestersaal in Mindelheim statt. Beginn ist um 19 Uhr. Weitere Termine: Mittwoch, 27. Juli, ab 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Bad Wörishofen und am Samstag, 13. August, ab 19 Uhr im Kleinen Schloss in Türkheim.